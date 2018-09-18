Katarlılar voleyi vurdu

2016 yılının Kasım ayında Süper Lig'in yayın ihalesini dolar kurunu 3.26'ya sabitleyip 5 yıllığına alan Katarlılar deyim yerindeyse voleyi vurdu. Bugün gelinen noktada dolar kuru 6.35'ten işlem görüyor. 2018-2019 sezonu için ise dolar kuru 3.90'a sabitlenmişti. Katarlılar kulüplere ödemelerinin yarısını güncel kurdan yarısını ise sabit kurdan yapıyor.

Türkiye’nin son dönemde Katar ile arasından su sızmıyor. Döviz kurlarında yaşanan aşırı yükseliş sonrası zor günler geçiren Türkiye ekonomisine yardımda bulunan Katar, son dönemde de devlet filosuna hibe ettiği söylenen uçak ile gündemde.

SÜPER LİG’İN YAYIN HAKLARI KATARLILARDA

Türkiye’de bir çok yatırımı bulunan Katarlılar Süper Lig’in yayın haklarına da sahip. Ancak durum bizim futbol kulüplerimiz için pek de iç açıcı değil. Çünkü Katarlıların sahibi olduğu bein Sports kanalı, Süper Lig’in yayın haklarını 2016 yılının Kasım ayında dolar kurunu 3.26’ya sabitleyip 5 yıllık ve sezonluk 500 milyon dolardan anlaşma yapmıştı. KDV ile birlikte Bein'in ödeyeceği yıllık ücret 600 milyon dolar oldu. Ancak sonraki dönemde dolar kurunda aşırı bir yükseliş yaşandı.

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DOLAR KURU 6.35’E ÇIKTI

Bugün geldiğimiz noktada dolar kuru 6.35 TL’den işlem görüyor. Yani kur yüzde 94 artmış durumda. Ancak futbol kulüplerimiz yayın gelirlerini güncel kurdan alamadıkları için bu para kulüplerin kasalarına girmiyor. Katarlıların cebine kalıyor.

YÜZDE 50 GÜNCEL KUR, YÜZDE 50 SABİT KUR

2016-17-18 sezonlarında dolar kurunun sabitlenmesinden kulüplerin önemli bir zararı olduğunu belirtilen Futbol Ekonomisti Tuğrul Akşar sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada yayın ödemelerinin yarısının güncel döviz kurundan ödendiğini yarısının ise sabit kur üzerinden ödendiğini söylüyor.

Akşar, “Yayın gelirlerinin Federasyon, alt ligler ve diğer ödemeler düşüldükten sonraki tutarların yüzde 50'lik bölümü kulüplere güncel döviz kuru ile ödenirken, kalan yüzde 50'lik kısım ise kur sabitlenerek ödeniyor. 2017/18 sezonu yayın ödemeleri için 1 dolar 3,26 TL'den sabitlenerek ödenmişti” ifadelerini kullandı.

TEFE-TÜFE EKLEMESİ YAPILIYOR

2018-19 sezonunda ise sabit kur 3,90 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca, sabit kurdan kulüplere yayın gelirlerinin yüzde 50'lik bölümü ödenirken, her yıl itibariyle sabit kura ayrıca TEFE-ÜFE ortalaması kadar ekleme yapılacak.

AKŞAR: KULÜPLER GOL YEMEYE DEVAM EDİYOR

Tuğrul Akşar sözlerine şöyle devam etti: Bu hesaba göre, 2018/19 sezonu için kulüplere ödenecek tutarın 167,2 milyon doları 3,90’TL'den, 240,1 milyon dolarlık kısım da güncel kurdan ödenecek.

Bildiğim kadarıyla son uygulamaya göre enflasyon kadar bir ilave yapacaklar. Kulüpler yayın gelirlerinin sabitlenen kur üzerinden ödenmesi nedeniyle gol yemeye devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM VE GÜMÜŞDAĞ TARTIŞMIŞTI

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım ve Kulüpler Birliği Başkanı olan Göksel Gümüşdağ arasında yayın ihalesinde dolar kurunun sabitlenmesi nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

Aziz Yıldırım konuşmasında, “1 Haziran’dan (2017) itibaren bu yapılan ihale hayata geçecek. Kur olarak baktığımız zaman 3.26 TL’ye imzalayacağız diyor ama kura baktığınız zaman 3.36! Burada bir fark var. Bu hadise 1 Haziran’da başlayacak. 1 Haziran’da kur 4 TL olursa, bu sözleşmenin 4 TL üzerinden yürürlüğe girmesi gerekmiyor mu? Peki kur 3 TL’ye düşerse yayıncı kuruluş, bu kur 3 TL oldu; yeniden sözleşme yapalım diyecek mi? Göksel bey, ben her şeyi bilirim. Sen benim yardımcımdın. Ben bir şey söylüyorsam, bu çıkar. Kimse merak etmesin” demişti.

Gümüşdağ ise Yıldırım’a, “Şartnamede şu yazıyor; ihale günü rakam neyse; sözleşme yürürlüğe girdiğimiz kur neyse o zamanın kurundan hesap edilecek. Şartname açıklandığı zaman 18 kulüpten temsilci vardı. Kulüpleri de yayıncı kuruluşu da düşünmek zorundayız” cevabını vermişti.