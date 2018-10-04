KoçDigital 5 yılda 10 milyar TL ekonomik değer hedefliyor

Koç Holding, yeni teknoloji şirketi KoçDigital’i tanıttı. Grup bünyesindeki şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm üreteceği açıklanan KoçDigital ile dijital dönüşüme öncülük edilmesi ve ihracata katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye'nin önde gelen gruplarından Koç Holding, teknolojik gelişmeler ışığında önemli bir yatırıma imza attı. Koç Topluluğu Şirketleri'nden KoçSistem bünyesinde KoçDigital kuruldu. Boston Consulting Group (BCG) işbirliği ile kurulan Koç- Digital'in, topluluk şirketlerine destek vereceği açıklanırken, Türkiye'nin dijital dönüşümünde de öncü rol almasının hedeflendiği belirtildi.

ETKİ ALANI GENİŞ

Yeni şirketin lansmanı, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun ev sahipliğinde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. KoçDigital ile blockchain, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka gibi teknolojilerle katma değer sağlayarak küresel dijital değişime ayak uydurmayı amaçladıklarını belirten Çakıroğlu, dünyada büyük bir dijital değişim yaşandığını ve bunun etki alanının da son yıllarda genişlediğini söyledi. Bu değişime hızlı bir şekilde adapte olamayan şirketler için önemli tehditler olduğunu anlatan Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İlk olarak 1955 yılında yayınlanan Fortune 500 listesinde 2017'ye gelindiğinde ilk listeden yalnızca yüzde 12'sinin söz konusu listede kalmayı başarabildiğini görüyoruz. Washington Üniversitesi´nin yaptığı bir araştırmaya göre önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut listedeki şirketlerin de yüzde 50'sinin değişeceği bekleniyor.

KoçDigital gelişmiş veri analitiği de nesnelerin interneti konularında nitelikli insan kaynağı ile şirketlerin çözüm ortağı olacak. KoçDigital ´in önümüzde 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar lira seviyesinde değer yaratma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.”

İHRACATA KATKI

Çalışmalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmayacağını ifade eden Çakıroğlu, “Sunacağımız hizmetleri Türkiye dışındaki coğrafyalara da taşıyarak ülkemizin teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. KoçDigital ile Türkiye'deki dijital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.

BAŞARI ODAKLI DEĞER PAYLAŞIMI

KOÇ Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu ise KoçDigital'in sadece Türkiye'deki firmaların değil, Doğu Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi'ndeki firmaların da ihtiyaçlarını karşılamada çözüm ortağı olacağını söyledi. Haşimoğlu, “Burada kendimize koyduğumuz nihai hedef, ülkemizin bu alanda teknoloji ihracatçısı durumuna gelmek. Türkiye'de iş yapış şekline yenilik getireceğini düşündüğüm ‘Başarı odaklı değer paylaşımı'ndan bahsetmek istiyorum. Müşterilerimize bir seçenek olarak sunulacak bu modelde; KoçDigital sunduğu hizmetler karşılığında, yaratılan katma değer ortaya çıktıkça bir gelir elde etmeyi öngörüyor” dedi.