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MHRS randevu sorgulama nasıl yapılır? İnternetten hastane randevusu alma işlemi

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm kapsamında 2010 yılında hayata geçirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu sorgulama işlemi nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Sozcu.com.tr
android-time 08:44 24 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
MHRS randevu sorgulama nasıl yapılır? İnternetten hastane randevusu alma işlemi
Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm kapsamında 2010 yılında hayata geçirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu sorgulama işlemi nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Vatandaşlar internet üzerinden MHRS hastane randevu sistemi ile hastane randevusu alabiliyor. Peki MHRS randevu sorgulama işlemi nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Merkezi Randevu Sistemi (MHRS), Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemidir. MHRS ile telefon ya da internet üzerinden hastane ve aile hekiminden randevu alabilirsiniz.

MHRS RANDEVU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

(https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-merkezi-hekim-randevu-sistemi) bağlantı adresine tıklayın. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna basınız. Ardından ekrana gelen sayfada bulunan alanlara T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresini girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayın. Ardından yine açılan sayfanın en altında bulunan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın. Açılan sayfada MHRS randevularınız ile ilgili her şeyi sorgulayabilir, randevu geçmişinizi görüntüleyebilir ve yeni randevu alabilirsiniz.

 

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Son güncelleme: android-time 08:4524.08.2018
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