Netlog’dan ilave 4 bin istihdam

Dünyada bu hafta sonu yaşanacak ‘alışveriş çılgınlığı’ için hazırlıklar başladı. Sadece Avrupa’da 3 günde yaklaşık 40 milyar euroluk satış yapılması bekleniyor. Bunun da yaklaşık 10 milyar euroluk bölümü e- ticaret kaynaklı olacak. Dünyanın en ünlü markalarının katılacağı ‘alışveriş çılgınlığı’nda, ürünlerin paketlenip dağıtılması ise bir Türk şirketi olan Netlog gerçekleştirecek. Black Friday kapsamında, Netlog’un yurtdışında bulunan 28 deposunda 8 milyon siparişin paketleneceğini belirten Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, “Talebe yetişmek için İngiltere, Hollanda ve Belçika’daki depolarımızda 4 bin kişilik ilave istihdam yarattık" diyor.

Dünyada Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ve büyük markaların gerçekleştirdiği devasa indirimlerle adından söz ettiren Black Friday (Efsane Cuma) için geri sayım başladı. ABD'de ilk olarak 1932 yılında ortaya çıkan ve Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü için kullanılan Black Friday kavramı, aradan geçen 86 yılda tüm dünyaya yayılmış durumda. Bu yıl 23 Kasım'da başlayacak ve 26 Kasım'a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında sadece Avrupa'da 40 milyar euroluk bir satış hacminin oluşması beklenirken; yapılan araştırmalara göre bu satışların yaklaşık yüzde 75'i mağazalar, yüzde 25'i ise internet üzerinden gerçekleşecek.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ TÜRKLERİN

Dünyanın en ünlü markalarının katılacağı ‘alışveriş çılgınlığı'nda en kritik rolü ise bir Türk firması olan Netlog üstlenecek. Bugün itibarıyla Avrupa'nın en büyük ‘fashion &lifestyle' lojistik firması olan Bleckmann'ın sahibi konumunda bulunan Netlog, internet üzerinden satın alınan ürünlerin paketlenip kapıya teslimine kadar olan süreci yönetecek.

2017'NİN YÜZDE 130 ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, geçtiğimiz yılki Black Friday sürecinde, Netlog'un ABD de Avrupa'daki tesislerinde 3 günde 3,5 milyon internet siparişini paketlediklerinin altını çizerken, “Bu yıl ise bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız. Gerek gerçekleştirdiğimiz kapasite artışları gerekse portföyümüze kattığımız yeni müşterilerle bu yıl Black Friday kapsamında, Netlog'un yurt dışında bulunan 28 deposunda yaklaşık 72 saatte 8 milyon internet siparişini paketleyeceğiz” dedi.

ÇALIŞAN SAYIMIZ 15 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Söz konusu paketleme işleminin çok ciddi bir insan emeği gerektirdiğini de sözlerine ekleyen Gökalp Çak şöyle devam etti: “Bu kapsamda bu yıl talebe yetişmek için İngiltere, Hollanda ve Belçika'daki depolarımızda 4 bin kişilik ilave istihdam yarattık. Böylece tarihinde ilk kez Netlog'un çalışan sayısı 15 bine ulaştı. Lojistikte bir dünya markası olma hedefiyle çıktığımız yolda; bir Türk şirketi olarak Avrupa'nın istihdamına katkıda bulunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz.”