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Oba Makarna’nın  yarısı Araplara satılıyor 

Türkiye'de makarna sektörünün seçkin isimlerinden  OBA Makarna, hissesinin yarısını Ortadoğulu bir firmaya devri için karar aldı.

Derin GÖKÇE
android-time 14:14 25 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Oba Makarna’nın  yarısı Araplara satılıyor 
Türkiye'de makarna sektörünün seçkin isimlerinden  OBA Makarna, hissesinin yarısını Ortadoğulu bir firmaya devri için karar aldı.

Oba Makarna’nın sahibi Alp Aslan Özgüçlü sozcu. com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Özgüçlü Ortadoğulu bir firmaya  devredeceğini belirtti. Özgüçlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Oba Makarna’nın yüzde 50 hissesini Ortadoğulu bir firmaya devrediyoruz.” dedi. Özgüçlü ne kadara satıldığı konusunda bilgi vermedi.

ALP ASLAN ÖZGÜÇLÜ M.MUSA ÖZGÜÇLÜ

M. MUSA ÖZGÜÇLÜ- ALP ASLAN ÖZGÜÇLÜ  (isimler soldan sağa doğru yazılmıştır)

 

Konu ile ilgili Rekabet Kurumu’nda yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Oba Makarnacılık San. Tic. A.Ş. paylarının %50'sinin pay devri ve akabinde gerçekleştirilecek eşit oranda iştirakli sermaye artırımı suretiyle Pasta World Limited veya Pasta World Limited tarafından kurulacak şirket tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi. Oba Food Gıda San. ve Tic. A.Ş. işlemden dolaylı olarak etkilenecektir…”

TEMELLERİ 1966’DA ATILDI

Gaziantep merkezli OBA Makarnacılık’ın temeli 1966’da atıldı. Özgüçlü Ailesinin sahip olduğu şirket, Gaziantep 4.Organize sanayi bölgesinde 110.000 M'2 açık, 65,000.m'2 kapalı alana sahip tesislerinde en son İtalyan teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile dünya standartlarında üretim yapıyor.

86 ÜLKEYE İHRACAT

Başta Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu pazarı olmak üzere İngiltere, Almanya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Ukrayna ve Kolombiya'yı içeren 86 ülkenin raflarında Oba markası ile yer alıyor.

Son güncelleme: android-time 16:2425.06.2018
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