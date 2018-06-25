Oba Makarna’nın  yarısı Araplara satılıyor 

Türkiye'de makarna sektörünün seçkin isimlerinden OBA Makarna, hissesinin yarısını Ortadoğulu bir firmaya devri için karar aldı.

Oba Makarna’nın sahibi Alp Aslan Özgüçlü sozcu. com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Özgüçlü Ortadoğulu bir firmaya devredeceğini belirtti. Özgüçlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Oba Makarna’nın yüzde 50 hissesini Ortadoğulu bir firmaya devrediyoruz.” dedi. Özgüçlü ne kadara satıldığı konusunda bilgi vermedi.

Konu ile ilgili Rekabet Kurumu’nda yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Oba Makarnacılık San. Tic. A.Ş. paylarının %50'sinin pay devri ve akabinde gerçekleştirilecek eşit oranda iştirakli sermaye artırımı suretiyle Pasta World Limited veya Pasta World Limited tarafından kurulacak şirket tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi. Oba Food Gıda San. ve Tic. A.Ş. işlemden dolaylı olarak etkilenecektir…”

TEMELLERİ 1966’DA ATILDI

Gaziantep merkezli OBA Makarnacılık’ın temeli 1966’da atıldı. Özgüçlü Ailesinin sahip olduğu şirket, Gaziantep 4.Organize sanayi bölgesinde 110.000 M'2 açık, 65,000.m'2 kapalı alana sahip tesislerinde en son İtalyan teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile dünya standartlarında üretim yapıyor.

86 ÜLKEYE İHRACAT

Başta Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu pazarı olmak üzere İngiltere, Almanya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Ukrayna ve Kolombiya'yı içeren 86 ülkenin raflarında Oba markası ile yer alıyor.