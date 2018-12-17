Petrol sahası alımında rüşvet skandalı iddiası

İtalya'da bir yargıç, petrol şirketleri Eni ve Royal Dutch Shell'in 2011 yılında Nijerya'da bir petrol sahasının alımında Nijeryalı siyasetçilere ve yetkililere rüşvet verileceğinden haberdar olduklarını bildirdi.

Eni ve Shell, “OPL 245” off-shore petrol sahasını 1.3 milyar dolara satın almışlardı. Bu satış, petrol sektöründe görülen en büyük yolsuzluk skandalına yol açmıştı.

İddialara göre satış fiyatının 1.1 milyar doları temsilcilere ve aracılara verildi.

Milano mahkemesi yargıcı Giusy Barbara bu kanısını, OPL 245 satışında aracılık yapan Nijeryalı iki sanığın yolsuzluk suçundan Eylül ayında dörder yıl hapse mahkum edildikleri davanın gerekçeli kararında belirtti.

“Eni ve Shell petrol şirketlerinin yönetimleri, ödenen 1.092 milyar doların bir kısmının, avını kollayan aç köpekbalıkları gibi bekleşen yetkili Nijerya kamu görevlilerini memnun etmek için ödeneceğini biliyorlardı.”

“Bu sadece bir suç ortaklığı değil, Nijerya devletini zarara sokan yırtıcı bir projeye bile bile dahil olmak demektir.”

Kararda kendi yetkililerinin de adı geçen İtalyan şirketi Eni, gerekçeli kararı inceleyeceklerini ve kanıtların esas davada görüldüğünde ortaya çıkacağını bildirdi.

Eni ve Shell, Nijerya’nın eski petrol bakanlarından Dan Etete’ye ait bir şirketin sahip olduğu petrol sahasını ortaklaşa satın almışlardı.

Yargıç, Shell yetkililerinin, Etete’nin paranın bir kısmını kendine alıp bir kısmını da, 1988 yılında sahayı mülkiyetine geçirmesine yardım eden Nijeryalı siyasetçilere ve yetkililere dağıtacağını bildiklerini söyledi.

REUTERS