Pompacılar 2018 yılında 15 kez merdivene çıktı!

Dün ve bugün motorin fiyatına gelen art arda zam haberleri akaryakıt istasyonlarında çalışan pompacı vatandaşları harekete geçirdi. 2018 yılında akaryakıt fiyatına ilk zam 6 ocak tarihinde yapılmıştı. Toplamda ise 12 zam ve 3 kez de indirim yapıldı. Yani pompacılar 3 ay 6 gün içinde fiyat güncellemek için 15 kez merdivene çıktı.

Dün motorine yapılan 17 kuruş zamdan sonra bugün de motorine 13 kuruşluk zam beklendiği açıklandı. Yani motorinin litresi iki günde 30 kuruş zamlanmış olacak. Bu durum akaryakıt istasyonlarında çalışan pompacıları harekete geçirdi.

Dün Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, “12.04.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.” denilmişti. Bugün de “Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi. Art arda gelen zam haberleri üzerine akaryakıt istasyonlarında çalışan vatandaşlar tabelaları güncellemek adına 2 gün üst üste merdivenlere çıkmak durumunda kaldı. 2018 yılında benzine 7 kez zam, 2 kez indirim yapıldı. Motorin fiyatına ise (bugün ki yapılan zam da dahil) 5 kez zam, 1 kez indirim yapıldı. Yani toplamda pompacı vatandaşlar fiyat güncellemek için 3 ay 6 gün içinde 15 kez fiyat güncellemek durumunda kaldı.

İşte 2018 yılında benzin ve motorin fiyatına yapılan zam ve indirim fiyatları;