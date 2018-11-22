Son dakika… Motorine 13 kuruş indirim!

Motorinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruşluk indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, İstanbul'da motorinin litresi 6 lira 29 kuruş, Ankara'da 6 lira 32 kuruş, İzmir'de ise 6 lira 31 kuruş olacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV’den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

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Söz konusu indirimle Eşel Mobil sisteminin devreye girmesinden bu yana motorinin litre fiyatında ilk kez indirim gerçekleşmiş oldu. AA