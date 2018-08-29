Son dakika açıklamasıyla Türk Telekom’un çoğunluğunu resmen aldılar!

KAP'a Türk Telekom tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Türk Telekom resmen devredilmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devrine izin verdi. Böylece Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Türk Telekom'un çoğunluğuna sahip oldu.

Türk Telekom resmen devredildi, yapılan son dakika açıklamasıyla Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Türk Telekom’un çoğunluğuna sahip oldu . Açıklama Türk Telekom tarafından KAP’a yapıldı. Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemedi. Kreditör bankalar bunun üzerine teminat hisseleri devralarak kuracakları bir SPV’ye yerleştirmeye karar verdi.

YÜZDE 55'İNE 6.5 MİLYAR DOLAR

2005’te yapılan ihaleyle şirketin hisselerinin yüzde 55’i 6.5 milyar dolar karşılığında Lübnan firması Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirkete devredildi. Türk Telekom devirden önce üst üste 4 yıl en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen, 2004’te 2.2 milyar TL net kârı olan, 60 bine yakın çalışanı bulunan bir kurumdu.

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2005’te ihaleyi kazanan OTAŞ ilk etapta ihale bedelinin yüzde 20’sini peşin, kalanı ise beş eşit taksitte ödeyeceğini açıklamış, 2007 yılında 4.3 milyar dolarlık kredi alarak, borcunu 4 yıl erken kapatıp hisselerin sahibi oldu. Ancak Türkiye’deki borçlarını ödeyemeyince 2013’te oluşturulan konsorsiyumdan 4 milyar 478 milyon dolar ve 211 milyon 970 bin kredi alan OTAŞ Telekom, Eylül 2016’dan bu yana 4,75 milyar dolarlık kredinin üç ödemesini yapamadı.

REUTERS-SOZCU.COM.TR

