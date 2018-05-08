Türkiye’de şirketler neden borsaya açılmıyor?

Beymen ve De Facto'nun halka arzlarının ertelenmesi dünya basınında da konu oldu. Bloomberg, "Türkiye'nin halka arzda rekor rüyası kâbusa dönüşüyor" başlıklı bir haber yayımladı.

İşte Bloomberg’de yer alan makalenin özeti:

İki büyük halka arzın iptal edilmesi diğer anlaşmalar için şüphe doğurdu. Cuma günü Boyner Perakende Beymen'in halka arzından vazgeçtiğini duyurdu bir gün sonra onu Defacto izledi. İki şirket de düşük talep ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki dalgalanmalar sebebiyle halka arzları iptal ettiklerini vurguladılar.

‘HEPSİ ERKEN SEÇİMDEN ÖNCE KARARLAŞTIRILMIŞTI’

Türkiye bu yıl Arjantin'den sonra ABD'nin faiz artırımından en çok etkilenen ülke oldu. Geçen hafta Türk Lirası dolar karşısında yaklaşan erken seçim endişeleriyle yüzde 5 geriledi. Strateji Portföy'de fon yöneticisi olan Burak Çetinçeker, “Halka arzların kaderi ve başarısı zamanlama makro ekonomik koşullarla ciddi ilgisi vardır” diye konuştu. Çetinçeker, “Bunların hepsi erken seçimden önce kararlaştırılmıştı, bu zamanda dolar güçleniyor hiçbir şirket bunları öngörmemişti. Kısacası kötü şans” diyor.

YILDIZ 3.1 MİLYAR TL BEKLİYOR

Diğer şirketler için de zaman daralıyor. Yıldız Holding'in indirim marketi Şok 3.1 milyar liralık halka arz yapmak istiyor. Yıldız 5.5 milyar dolarlık borcunu 12'den fazla banka ile görüşerek yapılandırdığını geçen pazartesi doğruladı.

Türk şirketleri bu sene halka arzlar için en iyi yıl olacağını düşünüyordu. Unlu&Co'ya göre, yıl başında 12 halka arz konuşuluyordu, bu halka arzlardan 4 milyar dolar bekleniyordu. Böylece 2007 yılındaki rekor kırılabilecekti. Şubat ayındaki EnerjiSA ve Medical Park halka arzları taban fiyattan ilgi gördü. Borsa İstanbul 100 endeksi geçen yılın aynı dönemine göre şu anda yüzde 12 aşağıda.