Ulusoy’un oteli icradan satıldı

Türkiye’nin en ünlü turistik tesisleri arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un sahip olduğu Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı Fantasia Hotel De Luxe icra üzerinden bugün satıldı. Ulusoy grubuna ait enerji şirketinin borcu nedeniyle 102 milyon lira satış bedeli konulan denize sıfır 335 oda ve 2 kral dairesine sahip oteli, 75 milyon liraya Garanti Bankası satın aldı.

Kuşadası Yavansu Mahallesi'nde denize sıfır olarak yaptırılan ve açılışı Turgut Özal tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen 5 yıldızlı Kuşadası Fantasia Hotel De Luxe, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde kurulu bulunuyor.

292 adet standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. 8 kattan oluşan tesiste, ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurant, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jetski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor. Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Sertifikası ile Mavi Bayrak'ı da bulunan tesiste 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip.

İLGİLİ HABER Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

SADECE BANKA TEKLİF VERDİ

Kuşadası İcra Müdürlüğü Ulusoy Holdingin enerji şirketinin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle Haluk Ulusoy'a ait Fantasia Hotel De Luxe'ün satışına karar vermişti. 5 yıldızlı otelin satış ihalesi, bugün Kuşadası Adliyesi'nde icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan ve üzerinde haciz ve ipotek şerhleri bulunan Fantasia Hotel De Luxe için sadece alacaklı Garanti Bankası teklif verdi.

Haluk Ulusoy'un da takip ettiği satış işlemi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı ve gazeteciler satış işleminin yapıldığı salona sokulmadı. Yapılan işlemin ardından otel icra yoluyla 75 milyon liraya Ulusoy Holding'ten alacaklı olan ve tek teklif veren Garanti Bankası'na satıldı.

ARSAYI TMSF SATIN ALDI

Bu arada, otel satışı sırasında aynı anda Haluk Ulusoy'a ait Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeki 4 ayrı arsanın da icra yoluyla satışı gerçekleşti. Kuşadası İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satış sonucu Haluk Ulusoy'a ait en yüksek teklifi veren TMSF tarafından satın alındı. TMSF Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy'a ait birinci arsa için 2,5 milyon TL, ikinci arsa için 1 milyon 330 bin TL, üçüncü arsa için 830 bin TL ve üçüncü arsa için de 2 milyon 70 bin TL fiyat verdi.

İHA