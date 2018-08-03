Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,41 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,86, imalat sanayi sektöründe %1,87, elektrik ve gaz sektöründe %0,99, su sektöründe %1,44 artış olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜNDE

Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde gerçekleşti Bir önceki aya göre en fazla artış; %11,09 ile tütün ürünleri, %3,84 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %3,45 ile kimyasallar ve kimyasal ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içeçekler %0,33, basım ve kayıt hizmetleri %0,12, metal cevherleri %0,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Temmuz ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.