Yeni zamlar yolda

Ekonomistlere göre üretici maliyet artışını yansıtacak. Enflasyon son 15 yılın zirvesine çıkarken ekonomistler fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğu görüşünde. Maliyetteki artışın sadece yarısını fiyatlarına yansıtabilen üretici de, alım gücü düşen tüketici de endişeli.

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yıl sonu için yüzde 20.8 tahmin edilen enflasyon hedefi 15 gün içinde aşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında üretici fiyat artışı (ÜFE) yüzde 10.9, tüketici fiyat artışı (TÜFE) ise 6.3 oldu. Yıllık artış ise ÜFE'de yüzde 46.2, TÜFE'de yüzde 24.52 oldu. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan ekonomistler, üretici ve tüketici fiyatlarındaki büyük farkın, ufuktaki yeni zamların göstergesi olduğunu vurguladı.

Ekonomist Uğur Gürses, yüzde 46.2'lik üretici maliyeti artışına rağmen tüketici fiyatlarındaki yüzde 24.5'lik artışı, “Üreticiler ya bu artışı fiyatlarına yansıtacaklar ya da cepten yiyecekler. Bu da daha ufukta fiyat artışı var demek “diye yorumladı.

Türkiye'nin yaşadığı en sert krizlerden birinin başında olunduğunu hatırlatan ekonomist Gürses, 16 milyonluk yoksul kesimin henüz ücret artışı sağlayamadan fiyat artışlarının bedelini ödediğini hatırlattı. Gürses, “Gıda harcaması yüzde 30'larla temel harcamaların çok üzerinde. Bu özellikle yoksul kesime hasar veriyor. Geliri artmadığı için borçlanması gerekecek. Bugünkü koşullarda yüzde 35-40'larda borçlanacak” dedi.

ARTIŞ TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Ekonomist Erkin Şahinöz ise “Üreticilerin maliyeti yüzde 46 artmış, ürettikleri ürünlerin maliyetini ise yüzde 25 artırmışlar. Bu böyle süremez. Bu kadar kur, faiz şoku altında maliyetleri artan firmalar bu şartlar altında daha ne kadar kâr marjından yiyecek? Üretici fiyatlarındaki artış, tüketiciye yansımaya devam edecek” diye konuştu.