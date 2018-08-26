2 kişilik elektrikli bisiklette 6 kişi

Adana'da 2 kişilik elektrikli bisiklete 6 kişinin binerek trafiğe çıkması görenleri şaşırttı.

Seyhan ilçesinde bulunan ve Adana’nın en işlek bulvarlarından biri olan Güney Kuşak’ta 2 kişilik elektrikli bisikletle yolculuk yapan 6 kişi görenleri hayrete düşürdü. Suriyeli oldukları tahmin edilen ailede baba bisikleti sürerken en öne iki oğlu ayakta seyahat ediyor. Arkada kendisi otururken onun arkasında ise eşi, onun kucağında de bir bebek en arkada ise her an düşme tehlikesi yaşayan bir kız çocuğu görülüyor. Sürücü tehlikeye aldırmadan trafikte araçların arasından yoluna devam etti. Tehlikeli yolculuk yapan bu aileyi gören vatandaşlar ve sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.