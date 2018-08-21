2018 Kurban Bayramı mesajları: Kurban Bayramınız kutlu olsun!

Kurban Bayramı geldi! Eğer siz de hala sevdiklerinize bayram mesajı atmadıysanız en farklı ve anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Bayramlarda aile bireyleriyle, akrabalarla, komşularla buluşup en güzel dilekler iletilir. Kurban Bayramınızı kutluyor en güzel bayram mesajlarını haberimizde sizin için derliyoruz ki siz de en güzel içten dileklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilin. İşte 2018 en güzel Kurban Bayramı mesajları...

Mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bu özel günde çeşitli platformlardan bayram mesajları aracılığı ile güzel dileklerinizi paylaşmak isterseniz haberimizi okumanız yeterli olacak.

2018 EN ÖZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

Dilerim ki her anın şu an bu kurban bayramı mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur. Kurban Bayramın kutlu olsun

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu bayramın mübarek olsun.

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun

Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun…

Bereketiyle gelen Kurbɑn Bayramı sana ve sevdiklerine bol bol huzur, mutluluk ve dirlik getirsin. Tüm güzellikler evine dolsun. Hayırlı Bayramlar.