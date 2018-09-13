4 aydır makam aracı kullanmıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 4 ay önce makam arabasını bıraktı. Belediye personellerine de ilçe içerisinde belediye araçlarının kullanılmaması için 500 adet bisiklet dağıtan Aydın, 4 ay içerisinde 1200 km yol yaparak 19.173 litre yakıt tasarrufu yaptı.

İstanbul Zeytinburnu’nda artan trafik problemine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 4 ay önce araçlarla bisikletlerin ortak yolu kullandığı ZEYBİS projesini başlatan AKP’li Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’da makam aracını bırakarak bisiklet kullanmaya başladı.



4 ayda bisikletle tam 1200 kilometre yol kateden Başkan Aydın,bu süre zarfında akaryakıttan tam 19 bin 173 litre tasarruf ettiklerini söyledi.

İlçe içerisinde hiçbir şekilde makam aracı kullanmayan, esnaf ziyaretinden toplantılara kadar tüm etkinliklere bisikletle gidip gelen Aydın, amacını “Farkındalık yaratmak” olarak açıkladı.

Başkan Aydın, vatandaşlarla beraber her Pazar saat 10.00’da Zeytinburnu sokaklarını dolaşıyor ve her tur sonrası çekilişlerle 24 kişiye vitesli bisiklet hediye ediyor.