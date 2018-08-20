ABD Büyükelçiliği’nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz” denildi.

‘SALDIRI AÇIK BİR PROVOKASYONDUR’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyla ilgili, “Bu açık bir provokasyondur. Bununla ilgili yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Türkiye’de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye’de görev yapan diplomatlar milletimizin misafirleridirler. Her türlü güvenliğin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Dünya’nın her yerinde bu tip provokasyonlar oluyor. Türkiye güvenli bir ülkedir. En yakın zamanda bu saldırının arkasında kim var açığa çıkacak” dedi.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, “Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır” açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 05.30 sıralarında ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, “Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır” denildi. Açıklamada, ekiplerin olaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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İHA