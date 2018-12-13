AKP, milyonluk arazi raporunu geri çekti

İstanbul Vatan Caddesi’nde tartışmalara neden olan eski lunapark arazisinin üstüne Molla Gürani Parkı ve Menderes döneminde yıkılan Simkeş Camisi, altına da otopark yapmak için geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen ve koruma kurulunun onayına sunulan plan değişikliğinde kriz çıktı. Koruma kurulunun onay verdiği plan değişikliği ile ilgili rapor, AKP tarafında son anda geri çekildi. Raporun, Simkeş Camisi’nin yapılacağı alanı tekrar değerlendirmek üzere geri çekildiği öğrenildi.

Fatih Vatan Caddesi'ndeki 6 bin 400 metrekarelik eski lunapark arazisi eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile daha önce ortak işlere imza atan Metal Yapı Konut tarafından 2012 yılında 33 milyon 391 bin 659 liraya satın alındı. Arazinin planı İBB tarafından 5 katlı otel ve konut projesi için değiştirildi. 2016 yılında ise ilginç bir gelişme yaşandı ve Metal Yapı Konut, tartışmalı araziyi İstanbul Büyük¬şehir Belediyesi’ne 368 milyon 923 bin 876 lira + KDV bedelle sattı. Arazi, 16 Şubat 2017'de İBB adına tescil edildi.

ADNAN MENDERES DÖNEMİNDE YIKILMIŞTI

İBB Koordinasyon Kurulu, alanın park ve zemin altı otopark ile birlikte cami olarak kullanılmasına karar verdi. Bu karar gereği, İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından “Molla Gürani Parkı Fikir Projesi” hazırlandı. Proje kapsamında yer alan fonksiyonların karşılanabilmesi için 13 Nisan 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda gereken plan değişikliği yapılarak oy çokluğu ile kabul edildi. Plan değişikliği ile araziye park, cami ve zemin altı otopark fonksiyonları verildi. Arazinin üstüne Molla Gürani Parkı ile Adnan Menderes döneminde yıkılan Simkeş Camisi’nin benzeri inşa edilecek. Arazinin altı da otopark olacak.

KOMİSYON GERİ ÇEKTİ

İBB tarafından yapılan plan değişikliği değerlendirilmek üzere koruma kuruluna gönderildi. İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da 1 Kasım 2018 tarihli kararı ile bazı düzeltmeler yaparak plan değişikliğini uygun buldu. Kurulu kararı 12 Aralık tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme alındı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yapılan plan değişikliği, kurul görüşü doğrultusunda uygun bulundu. Ancak komisyonun raporu meclisteki oylama öncesinde AKP grubu tarafından geri çekildi. Raporun, plan kapsamında ihya edilecek Simkeş Camisi'nin yapılacağı alanı yeniden değerlendirmek üzere geri çekildiği öğrenildi. Söz konusu raporun önümüzdeki günlerde tekrar meclise gelmesi bekleniyor.