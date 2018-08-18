Erdoğan: Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongrede, AKP MKYK ve MYK listelerinde de büyük oranda değişim yaşanacak. A Takımını değiştirecek olan Erdoğan kongre öncesinde salon dışında toplanan kalabalığa seslendi. Buradaki konuşmasının ardından kongre salonunda partilere hitap eden Erdoğan, "Ayağımıza pranga vurmaya çalışıyorlar. Buradan bir kez daha haykırıyorum başaramayacaksınız çünkü biz Türk Milletiyiz. Birileri kurla, dövizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de diyoruz ki, oyununuzu gördük, meydan okuyoruz. İman varsa, imkan da vardır. Milletimiz nice ihanetleri, tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Bugün de imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz" dedi. AKP kurucuları arasında da yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu davetli oldukları halde kongreye katılmadılar

AKP'de yönetimin belirleneceği 6. Olağan Kongre, Ankara'da Spor Salonunda başladı. 6. Olağan Kongre için 52 devlet ve hükümet başkanına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla davetiye gönderildi. Geniş katılımın beklendiği kongrede, AKP MKYK ve MYK listelerinde de büyük oranda değişim yaşanması bekleniyor. Erdoğan belirlenecek yeni MYK ile bu akşam toplantı düzenleyecek.

KONGRENİN SLOGANI ‘MİLLET BİR, HEDEF BİR’

Kongrenin “Millet bir, hedef bir” olan sloganının, 1071’den bu yana bu topraklarda yaşayanların kader birlikteliğinden yola çıkılarak belirlendiği dile getirildi. Kongrede AKP iktidarlarını anlatan bir film gösterimi de yapılacak. Delegelere ve özel davetlilere, kalem ve dört ciltten oluşan ‘AK Partili Yıllar’ kitabı dağıtılacak. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1999 yılında seslendirdiği şiirler de USB ile konuklara hediye edilecek.

GÜL VE DAVUTOĞLU KATILMADI

52 ülkeden davetlinin katıldığı kongreye AKP kurucuları arasında da yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu davetli oldukları halde katılmadı

Erdoğan kongre öncesi salon dışında toplananlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak salonun dışında bulunan ve Türkiye'nin birçok kentinden gelen partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 17 yaşında, genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak bugün Türkiye’ye ve dünyaya en büyük mesajları verdiklerini ifade etti. Erdoğan, “Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda on binleri görüyorum” diye seslendi.



“Kongremizde mesajlar vereceğiz”

Türkiye’nin bugüne kadar hiçbir yerde eğilmediğini, sadece Allah’ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildiğini dile getiren Erdoğan, ABD’ye yönelik verdiği mesajda, “Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler, yeter ki siz dimdik ayakta durun” çağrısında bulundu.

Kongrede önemli mesajlar verileceğini kaydeden Erdoğan, bu mesajlarla birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerinin altını çizdi. Yapılacak çok şey olduğunu, atılacak çok adım olduğunu belirten Erdoğan, “Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz, 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz. Malazgirt’ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor, 30 Ağustos’ta da yine Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Bitti mi, bitmedi ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart yerel seçimler. Yerel seçimlere hazır mıyız? Yerel seçimlerden yine en güçlü bir şekilde çıkmaya hazır mıyız?

İnşallah şu büyükşehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız? Zira istiyoruz ki bütün büyükşehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün. Bunun için de bu yeni sistemde AK Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, inşallah ülkemizde 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın şu anda elhamdülillah 80 vilayetimize doğalgazımızı ulaştırdık sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bunlar insanca yaşamanın erdemidir, eğitimde sağlıkta adalette emniyette ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız” diye konuştu.

Salı günü Kurban Bayramı olması vesilesiyle şimdiden tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Erdoğan, bayramın, milletin birliğini ve beraberliğini daim kılması, terörle mücadeledeki başarının devamını sağlamasını temenni etti. Erdoğan şu anda hacda ibadetlerini ifa edenlerin de gerek Mekke’de gerek Medine ve Arafat’ta yaptıkları duaların kabul olmasını niyaz etti. “Durmak yok yola devam” diyen Erdoğan, Rabia işaretini partililerin eşiliğinde tekrar etti ve “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve beraber Türkiye olacağız” mesajını verdi.

ERDOĞAN KONGREDE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongresi’nde partilere sesleniyor. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Milletimize verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığıyla karşınızda bulunuyorum. AK Parti teşkilatında görev almış herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarına hanımlara ve gençlere özel önem veren tek parti AK Parti’dir. AK Parti sizlerle bugünlere geldi. Nice 17 yıllara sizlerle ulaştıracağız.

AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. Kağıt üzerinde 60 kurucu üyeyle kurulmuş bir partidir. AK Parti’nin asıl kurucu milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti’nin en olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olabilmek gerekir. AK Parti başlangıçtır. AK Parti Hicrettir, AK Parti, Hz. Adem’den itibaren başlayan imtihanımızın takipçisidir, AK Parti Selçukludur, Osmanlıdır. AK Parti fetihtir, AK Parti Yavuz Sultan Selim’in yoldaşıdır, AK Parti Çanakkaledir, AK Parti İstiklal Harbi’dir, AK Parti Cumhuriyettir, AK Parti milli mücadeledir, AK Parti Türkiye’dir. Bunun için AK Parti’yi milletimiz kurmuştur diyoruz.

“Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz”

Biz hakkımızı değil, ülkemizin ve milletimizin şerefini savunuyoruz. Bazılarının dünyalarından şeref, namus, haysiyet gibi kavramların karşılığı olmayabilir. Milletimizle birlikte 16 yıldır karşımıza çıkan onca sıkıntıya, engele, tuzağa bu inançla karşı koyduk ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını bu hissiyatla kazandık. Bugün de birileri kurla, dövizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de diyoruz ki, oyununuzu gördük, meydan okuyoruz. İman varsa, imkan da vardır. Milletimiz nice ihanetleri, tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Bugün de imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ülkemizi yıkamayacaksınız. Çünkü biz Türkiyeyiz, çünkü biz Müslümanız.

Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçan, kendi alanını korumayan bir parti olmadık, olmayacağız. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gördüğümüz her haksızlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık. Zalimler vurdukça sinenlerden, acılardan çıkar sağlamaya çalışan menfaatperestlerden olmadık. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik. Hayatlarını ve geleceklerini kurtarmak isteyen masum insanlara çelme takanlardan olmayacağız. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüken ama bizi stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağına inandık.

AK Parti olarak karanlık odakların dümen suyuna girmedik. Gücümüzü darbecilerden, vesayet odaklarından değil milletimizden aldık. Milletimizin talep ve beklentilerine göre icraat yaptık. Biz medeniyetimizin köklerini Medine’nin minberinde, Mescid-i Aksa’nın minaresinde ararız. Biz ülkemizi çok sevdik. Sevdiğimiz için de ülkemize birinci sınıf demokrasi, hizmet, ekonomi yakışır dedik. Bunun için çalıştık, mücadele ettik. Hep inşa etmenin, üretmenin, büyütmenin peşinde olduk.

Dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi, içerideki ihanet odaklarını harekete geçirdiler. Sokak, yargı-emniyet darbesi yapmaya çalıştılar. Sınır darbesi yapmaya kalktılar, siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar.

EĞİTİM SİSTEMİ: Eğitimde 12 yıllık zorunlu eğitimi 4+4+4 şeklinde kademeli hale getirerek yeni bir dönem başlattık. Çocuklarımız önündeki ayrımcı uygulamalara son verdik. Üniversite sayımız 76’ydı şu anda 207 üniversitemiz var. Gençlerimize spordan sanata kadar hizmet veren gençlik merkezlerimiz 9’da 286’ya çıkardık. Yurtlarımızdaki yatak kapasitesi 188 binden 660 bine çıkardık. Her branşta sporcularımızın yetişmesi için özel programlar uyguluyoruz.

SAĞLIK SİSTEMİ: Türkiye sağlıkta bir değişim, dönüşüm sürecini yaşadı. Ambulans hizmetlerinden 2 milyon 600 binin üzerinden vatandaşımız yararlandı. Yozgat, Isparta, Mersin, Adana ve Elazığ şehir hastanelerini hizmete aldık. Toplam 44 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerini hizmete sokuyoruz.

ADALET SİSTEMİ: Mahkemelerimizi köhne binalardan kurtardık. Hakim ve savcı sayımızı 17 bine, toplam adalet personeli sayısını da 62 bine çıkararak hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilmesini sağladık. Yargıtay ve Danıştay’ın yükünü hafiflettik. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik.

ULAŞIM SİSTEMİ: Ulaşım ağlarında trafik güvenliğini sağlamak için önlemler almaya devam ediyoruz. 26 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. 83 tünele 265 tane daha ekledik. Marmaray’dan geçen yolcu sayısı 275 milyon. Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi nice eserleri milletimizin hizmetine sunduk. Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kanal İstanbul’la birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Tersane sayısını 78’e çıkardık. İnternet abone sayısını 70 milyona çıkardık.

SAVUNMA SİSTEMİ: Ülkemizde halen yürütülmekten olan savunma sanayi harcamaları tutarı 45 milyar doları aştı. Yakın zamanda 75 milyar doları bulacaktır. İnsanlı ve insansız hava araçlarından, gemilerden tankına topuna kadar savunma sanayimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Sınırötesindeki tehditleri kaynağında kurutmaya kararlıyız. Kandil’i, Sincar’ı, Mahmur’u kaynağında kurutacağız.

KÜLTÜR ALANI: Müze sayımıza 36 yeni müze ekledik. Müzelerimizin yanında dizi ve film sektörümüzü dünyaya açtık. Bu ihraçla ABD’nin ardından 2. sıradayız. Millet Kıraathaneleri projemizde kütüphaneleri günlük hayatın içine sokuyoruz. Turizm alanında büyük bir atılım yapıyoruz. Şu anda sayısı 459’a ulaşan mavi bayraklı plajlarımızla dünyada 3. sıradayız.

DIŞ POLİTİKA: Dış politikada ülkemize yakışır adımlar atıyoruz. Oyun kuran bir Türk dış politikası inşa ettik. Her yerde ülkemizin başının dik durmasını sağladık. Büyükelçilik, konsolosluk statüsündeki temsilcilik sayısını 240’a çıkardık.

EKONOMİ SİSTEMİ: Kişi başı milli gelirimiz 11 bin dolara yükseldi. Ekonomik büyüklük olarak 17. sıraya çıktı. 16 yılda 50 milyar doların üzerinde 159 kamu-özel ortaklığını hayata geçirdik. Enflasyon ve faizde hedeflerimize ulaşamazsak da hedeflerimize yaklaştık.