Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meral Akşener: Yavaş İYİ Parti’yi tercih etmedi | Son dakika haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Yavaş’ın İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini belirtti ve başarılar dilediğini söyledi.

Deniz AYHAN
android-time 18:54
Haberler Gündem
Meral Akşener: Yavaş İYİ Parti’yi tercih etmedi | Son dakika haberleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Yavaş’ın İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini belirtti ve başarılar dilediğini söyledi.

SÖZCÜ Gazetesi'ne yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmayı reddetmesiyle ilgili olarak; “Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum-, İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim” dedi.

İLGİLİ HABERAkşener'den Sözcü'ye destek ziyaretiAkşener'den Sözcü'ye destek ziyareti
FOTO: SOZCÜ -CHP VE İYİ PARTİ'DEN SÖZCÜ'YE DESTEK ZİYARETİ

FOTO: SÖZCÜ -CHP VE İYİ PARTİ'DEN SÖZCÜ'YE DESTEK ZİYARETİ

Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tekrar ne zaman görüşecekleri sorularına ise ‘bakacağız' yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERBu iddialar SÖZCÜ'ye yapışmazBu iddialar SÖZCÜ'ye yapışmaz

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:0012.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar