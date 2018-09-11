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Asılsız ihbar yerin dibine indirdi

Eskişehir’de bir itfaiye eri, müstakil bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü iddia edilen kedi yavrusunu kurtarmak için yerin 35 metre altına inerken ihbar asılsız çıktı.

android-time 11:22 11 Eylül 2018
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Eskişehir’de bir itfaiye eri, müstakil bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü iddia edilen kedi yavrusunu kurtarmak için yerin 35 metre altına inerken ihbar asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evin bahçesinde bulunan derin bir kuyuya yavru kedinin düştüğünü iddia eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine geldi. Yaklaşık 35 metre derinliğindeki kurumuş kuyu üzerinde araştırma yapan itfaiye ekipleri, kuyuya inmeye karar verdi. Beline ip bağlayan bir itfaiye eri, kurulan düzenek yardımıyla kuyuya indi. Yüksek derinliğe sahip kuyuda biriken metan gazı dolayısıyla oksijen tüpü ve maske ile inceleme çalışmalarını yapan itfaiye eri, kuyunun boş olduğunu belirledi. İhbarın asılsız olduğunu anlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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Fotoğraf: İHA

Çevrede meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşlar, ihbarın asılsız olmasına rağmen itfaiye ekiplerinin duyarlı davranışından dolayı kendilerine teşekkür etti.

İHA

Son güncelleme: android-time 11:3311.09.2018
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