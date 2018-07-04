Ata yadigarı botanik bahçe için verilen kararda ilginç ayrıntı

Atatürk'ün talimatıyla kurulan; Türkiye’nin en eski, dünyanın ise en saygın botanik bahçelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiş ve önceki hafta da tahliye işlemi için düğmeye basılmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl tahliyeyi durdurmak için harekete geçildiği ve Başbakanlık'tan "Yeni alan bitmeden tahliye olmayacak" garantisi alındığı ortaya çıktı. Bahçenin nereye taşınacağının hâlâ kamuoyuna açıklanmaması da tartışmaları alevlendirdi.

İstanbul Fatih’te Süleymaniye Camii’nin arkasında, 17 dönümlük bir alana sahip olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne bağlı olan, İstanbul’daki ilk ve tek Botanik Bahçe’nin İstanbul Müftülüğü’ne tahsis edilmek için tahliyesine karar verilmişti. 2012 yılından beri tartışılan tahliye için 28 Haziran’da harekete geçilmiş ve işlemler için resmen düğmeye basılmıştı.

İstanbul Üniversitesi camiası başta olmak üzere akademik çevrede şok etkisi yaratan tahliye olayıyla ilgili yeni bir bilgi daha günyüzüne çıktı.

‘BİNASIZ KALMAYACAKLAR’ GARANTİSİ VERİLMİŞ

Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun tahliye tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz yıl BİMER’e başvurduğu ve verilen resmi yanıtta “Bahçenin taşınacağı yeni okul bitmeden burası tahliye edilmeyecek” yanıtının verildiği öğrenildi.

2017 yılında konuyla ilgili BİMER’e yaptığı başvuruda; botanik bahçesinin Diyanet’e tahsis edildiğini ortaya çıkarttığını ancak o dönem öğrenciler ayaklanınca kararın durdurulduğunu düşündüklerini söyleyen Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu son gelişmelere tepki gösterdi.

FATİH BELEDİYESİ’NİN GÜNDEMİNE GETİRDİ

Önceki gün yeniden konuyu gündeme getirdiğini ve Fatih Belediyesi Meclis Başkanlığı’na dilekçe yazdığını belirten Soylu, “Fatih Belediye Başkanlığı olarak bu durumun düzeltilmesi için gereken girişimlerin yapılarak bahçenin taşınmasının engellenmesi için gereğini ivedilikle yapılmasını istedim” dedi.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Fazıl Uğur Soylu “Geçen yıl biz BİMER’e yaptığımız başvuruyla o bahçenin Diyanet’e tahsis edildiğini ortaya çıkardık. Ancak o dönem okulun öğrencileri ve öğretim üyeleri ayağa kalkınca ortalık duruldu ve biz ertelendiğini düşündük. Ancak görüyoruz ki seçim biter bitmez işe koyuldular. Yazı yollamışlar ‘Hemen boşaltın’ diye. Belli ki seçimi bekliyorlarmış. Bana yeni bir bina yapıldığını söylemişlerdi. Şu an yarım kalan bir inşaat var. Bu inşaat bitmeden neden aceleyle binayı boşaltın diye talimat yolluyorlar bir düşünmek lazım. Sorun mütfülükse, mütfülük zaten orayı kullanıyor. Alanları biraz daha genişletilebilir. Fakat tamamen üniversiteyi ve bahçeyi oradan yok etmek olacak iş değil. Burası Atatürk zamanında kurulmuş bir yer. Bunun mücadelesini çok verdik. Vermeye de devam edeceğiz.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafından 1935 yılında kurulan botanik bahçesi, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi'nden alınarak müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmişti. 5 bini aşkın bitki türünün bulunduğu İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin devredilme gerekçesinin ise ‘Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık makamının bulunması olduğu’ ortaya çıkmıştı. Bahçenin nereye taşınacağı ise açıklanmamıştı.