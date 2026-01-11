CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Beykoz mitinginde, emekli aylıklarının yetersizliğini gündeme getirdi ve bu konuda düzenleme yapılıncaya kadar TBMM Genel Kurul Salonu’nda gece-gündüz nöbet tutacaklarını söyledi. Geçen perşembe günü saat 21.00’de başlayan nöbet, aralıksız sürüyor. Meclis’in o hareketli, gürültülü ortamının yerini derin bir sessizlik alıyor.

İçeride CHP’li 20 milletvekili, üç çaycı, dört emniyet görevlisi, bir kavastan başka kimse yok. Onlara, “Lütfen burada kendinizi yalnız hissetmeyin. Ne olursa burada sizlerle beraber paylaşacağız” denildi. Salonda gecenin o saatinde sohbetler edilse de, saat 24.00’ten sonra herkesin üzerine bir ağırlık çöküyor. Masaların üzerine başını koyup uyumaya çalışanlar da oluyor. Onların imdadına çay ocağındaki görevlilerin çayları, kahveleri yetişiyor.

GECE KOKOREÇ, SABAH SİMİT

TBMM’de “oturma eylemi”nin başladığı gün ilk nöbeti tutanlar arasında CHP Grup Başkanvekillerinden Gökhan Günaydın vardı. Günaydın, nöbet sırası geçtiği için TBMM Genel Kurulu ziyaretçi balkonuna çıkıp salondaki milletvekillerine el salladı. Gökhan Bey, genel kurul balkonuna ilk kez geliyordu. O hep, genel kurul salonunda bulunduğu için, “Buraya ilk kez çıktım” dedi.

Gündüz de çalışıldığı için nöbete saat 21.00’de başlayan milletvekillerine Gökhan Günaydın, dışarıdan yemek getirtecekti. Birisi “Kokoreç” dedi. Diğerleri de “Olur” dedi. Gece yarısı kokoreçler yenildi. Sonra uyuklayanlar oldu. Günaydın, geceyi şöyle anlattı:

“İçeride milletvekilleri duruyorlar ama ne yapıyorlar? Aşağı yukarı her iki saatte bir video çekerek kamuoyuna burada olduğumuzu ve amacımızın ne olduğunu göstermeye çalıştık. SÖZCÜ TV, Halk TV canlı yayına bağlandı. Now TV bizden video istedi. Sosyal medyada da paylaştığımız videolar geniş oranda destek buldu. En son 06.30-07.00 gibi bir video daha çektik. Arkadaşlar dediler ki bir kahvaltı yapalım.

ONLAR DA OLMALIYDI

Çünkü bir sonraki grup saat 10.00’da gelecek. Simit ve peynirden oluşan mükellef bir kahvaltı masası yaptık. Onları da yedikten sonra 10.00’da nöbete yeni arkadaşlar geldi. Açıklamamızdan sonra nöbeti Ulaş Karasu başkanlığındaki arkadaşlarımıza devrettik.

Cuma sabahından itibaren hem emekli örgütleri ve çok sayıda emekli, Meclisi ziyaret etmeye başladı.

Gelenleri hep beraber kuliste ağırladık. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü biz onların adına bir şey yapıyoruz ama meselenin sahiplerinin kendilerinin konuya sahip çıkması daha güzel. Yani şunu da isterdim: DİSK’in, TÜRK-İŞ’in, HAK-İŞ’in ve diğer tüm sendikaların başkanları Meclis’te görüşmeler yapılırken ‘kendileriyle ilgili ne konuşuluyor ya da ne konuşulmuyor’ denetlemek üzere gelip de izleyici locasından Meclis’e bakmaları büyük bir ağırlık oluşturuyor bence. Onların böyle bir şey yapmasını öneriyorum.

Gökhan Günaydın, ziraatçi, hukukçu, ülke sorunlarının çözümü için kafa yorun bir siyasetçi. Bu eylemi niçin başlattıklarını sordum, ülke gerçeklerini şöyle anlattı:

BU EYLEM NİÇİN BAŞLADI

“Ülkemizde 16.5 milyon emekli var. Yoksulluk sınırının 98 bin lira, açlık sınırının 30 bin lira olarak belirlendiği bir memlekette 18 bin 900 liralık en düşük emekli ücreti ve sadece bununla da yetinmeyelim. Daha yüksek prim gün sayısına sahip olmakla beraber hâlâ açlık sınırının altında olanlar, yüksek prim gün sayısına sahip olmakla beraber 23-24 bin lira düzeyinde maaş alan emekliler açıkça bu ülkede açlığa mahkum edilmiş. Bu kabul edilemez.

VERGİLER RANTA AKTARILDI

Tabii iktidar partisinin buradaki bütün argümanı 16.5 milyon emekli var. Dolayısıyla zamlar bütçeye çok yük getirdiğini öne sürüyor. Örneğin kur korumalı mevduata, elinizle yarattığınız o iktisadi kriz sonrasında bir anda patlayan faizi, dövizi ve enflasyonu tutabilmek için 62 milyar dolar harcadınız. Bu para 2 trilyon 770 milyar TL ediyor. Yani para, vergi verenlerden alındı ve ranta aktarıldı. İstediğiniz zaman para bulunabiliyor. Şimdi tabii bunun üzerine, bu rakamların gelmesi üzerine Sayın Genel Başkan Beykoz’da mitinge çıkmadan evvel bizi aradı ve dedi ki, ‘Bu kabul edilemez, Meclis grubumuz 07.00-24.00 Meclis’te nöbete başlasın. Biz hemen nöbet listesi oluşturduk. Perşembe günü Meclis’in kapanmasıyla beraber derhal bu nöbete böylece başlamış olduk.”

AMACIMIZ ŞUDUR:

Günaydın’a, “Bu eylemle amacınız nedir? diye sordum, şunları söyledi:

“16.5 milyon emekli kendisini yalnız hissetmesin. Tabii eş zamanlı olarak da şunu yaptık. Sadece CHP’nin eylemi olmasın diye, ertesi gün grubu bulunan siyasal partilerden Yeni Yol, İYİ Parti ve DEM Parti’yi ziyaret ettik. Onlara bu konuda bir dayanışma içinde birlikte olma teklifimizi ilettik. Sağ olsun 3 parti grubu da bunu kabul etti. Böylece hem emeklinin yanında olduğumuzu göstermek hem de bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak gibi bir amacımız vardı. Bu amaçların gerçekleştiğini görüyoruz.

BASKIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

‘AKP bu direnç üzerine, bu nöbet üzerine teklifi hemen getirmez’ diyenler vardı. Oysa AKP hemen ertesi günü en düşük emekli aylığını 18 bin 975 liradan 20 bin liraya çıkartabildi. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Tabii bunu haftaya Meclis’te komisyona getirecekler. Komisyon sonrası genel kurula inme süresi de düşünüldüğünde bir hafta 10 günlük bir ilave çalışma süresi görülüyor. CHP, baskısını, nöbetini asla eksiltmeyecek. Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında gerekli çalışmaları yaparak bu konuda duyarlılığımızı yükselteceğiz.”

KANUN GEÇENE KADAR EYLEMİMİZ SÜRECEK

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekilleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Biz balkon röportajını yaparken, CHP’li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ömer Fethi Gürer, Mahmut Tanal ve diğer milletvekilleri de geldi. Onlar da, nöbet olayını sorduğumda özetle şunları söylediler:

“Normal günlerde yoğunluktan aramızda sohbet etmeye zaman bulamıyoruz. Bu nöbetler her birimizin birbirimizi daha yakından tanıma, aile meselelerine falan da ilgilenme açısından da yakınlaşma vesilesi oluyor. Sıkılan, yorulan bir çerçeve içerisinde değiliz.”

Dün nöbeti Grup Başkanvekillerinden Ali Mahir Başarır teslim aldı. Balkon sohbetinde, emekli aylıkları için bu direnişin yanında neler yapılabileceğini ve ne beklendiğini sordum. Günaydın’ın cevabı şöyle oldu:

“Perşembe günü emekli aylıklarını komisyonda getirirlerse haftaya genel kurula inmesi, bir sonraki hafta sonuna kadar kesinleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu hafta sonu olduğu gibi önümüzdeki hafta sonu da nöbette geçecek gibi görünüyor. Bu kanun Meclis’ten geçene kadar biz bu eylemimizi sürdüreceğiz.

Son dakikaya kadar Meclis’te bir önerge verilerek teklifin yükseltilmesi çabası içinde olacağız. Meclis’ten geçtikten yapacağımız bunu sokakta anlatmak olacak.”

İKTİDAR METAL YORGUNU

Günaydın, Cumhur ittifakının genel kurul salonunda yeterli sayıda yer almamasını şöyle yorumladı:

“Erdoğan, ‘CHP’li belediyeler metal yorgunluğu içinde’ diyor. Şu anda iktidar partisi grubunun kendisi büyük bir metal yorgunluğu içerisinde. Yaptıkları işe kendileri de inanmıyorlar ve Meclisi çalıştıramıyorlar. Bu bağlamda trafik kanununda üç günde yalnızca yedi madde ilerlenebildi. Bu 36 maddelik bir kanundur. Şimdi önümüzdeki hafta umarım ‘Trafik kanunundan devam edeceğiz’ demezler de, emeklilerle ilgili düzenlemeyi bir an evvel geçirmeliyiz.

TEK AMAÇLARI PARA TOPLAMAK

Geçen hafta Trafik Kanunu’nda değişiklik teklifi ele alındı. CHP grubu, “Trafikle ilgili doğru düzenlemelere ihtiyaç var. Ancak AKP’nin amacı trafik cezalarını yükseltmek. Bütçenin yüzde 87’si zaten vergi gelirlerinden oluşuyor. Bu yetmiyor bir de ceza miktarını artırıyorlar. Bunun zamanı değil, durdurun” dedi.

CHP, bunun yerine emeklilerle ilgili düzenlemeye geçilmesini önerdi ve bu konuda destek verileceği söylendi. Günaydın, “Bütün bunlara karşı kapı duvar oldu AKP grubu ve Trafik Kanunu’nu görüşmeye devam etmekte ısrar etti. İsteğimiz şu: Sadece en düşük aylığı alan emeklilerin sorunu yok.

TEKLİFİMİZ 39 BİN LİRA

Bunun dışında daha yüksek prim gün ödemiş. 21 bin-22 bin-23 bin lira alan insanların da büyük sorunları var. Dolayısıyla yıllardır çıkmayan intibak düzenlemesinin çıkması, seyyanen zam yapılması lazım. Tabi bu meseleyi asgari ücretten bağımsız düşünmemek de lazım.

Biz asgari ücretin 39 bin lira yapılmasını teklif ettik. Emekli aylığının da asgari ücret düzeyini yükseltmesini önerdik. Yalnızca en düşük emekli aylığa alanları onlara da bin liralık bir zamla 20 bin liraya çıkart. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu da bütçe yetersizliği üzerinden açıklamak da mümkün değil. İşlerine geldiği zaman ‘Büyük Türkiye Yüzyılı’ diye konuşuyorlar. Ama emeklilerle para veremiyorlar.”