Atatürk Havalimanı´nda bayram tatili dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala Atatürk Havalimanı´nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Havalimanının iç ve dış hatlar geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında ve taksi bekleme noktalarında yoğunluk yaşandı. Yolcusunu almak için Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Geliş Katı önüne gelen vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

“KABUS GERİ DÖNDÜ”

Bayram tatili için Almanya´dan geldiğini belirten Orhan Şen,” İstanbul´da akrabalarımız vardı. Bayram nedeniyle onları ziyaret ettik. Buradan Trabzon´a gidip ailemizi ziyaret ettik. İstanbul´a geldik. Tekrar Almanya´ya gideceğiz. Yoğunluk vardı ama havalimanları çok güzel organize edilmiş. Çok iyi çalıştılar. Hiç bekledik. Çok kalabalık ama kimse beklemedi. Tatilimiz çok güzel geçti” dedi.

Bayram tatilini İzmir´de eşiyle birlikte geçiren bir diğer yolcu ise,”İzmir´e tatil için gitmiştik eşimizle birlikte. Hem aile ziyareti hem de 9 günlük bayram tatilini değerlendirdik. Tatil çabuk geçti. Buradaki kalabalığı görünce kabus geri döndü, dedik. Az önce trafik durumuna bakarken her yer yeşildi.

Pazartesinden itibaren her yer kırmızı olacak” diye konuştu. Eşi ise, “Eşimle birlikte İzmir´e gittik tatile. Döndüğümüz için hiç mutlu değiliz. İzmir çok güzeldi. Ama mecburuz. İzmir Havalimanı´nda da yoğunluk vardı burada da var. Muhtemelen yarın daha yoğun olacak. Biz o yüzden bir gün önce dönmeyi planladık” dedi.

