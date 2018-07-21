Bahçeli’den Başkent caddelerinde klasik arabasıyla “nostaljik” tur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendi kullandığı klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, MHP'nin sosyal medya hesaplarından Yaprak Sayar'ın "Lütfen" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

MHP’nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli’nin kendi kullandığı 06 TCD 07 plakalı 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı. Yaprak Sayar’ın “Lütfen” şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli’nin 1071 Malazgirt Bulvarı’nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı.

Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli’nin zaman zaman bozkurt işareti yaparak diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlara da yer verildi. Video, paylaşılmasının ardından sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı.

ANKARA (AA)