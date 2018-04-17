Bahçeli’nin ‘erken seçim’ çağrısı Ankara’yı karıştırdı | Son dakika haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında 'Türkiye seçim için 2019'u beklemeyez. Erken seçim şarttır. Tarihi de 26 Ağustos 2018 olmalıdır' dedi, Ankara karıştı... Siyasilerden üst üste cevaplar geldi. Ne söyleyeceği en çok merak edilen Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ise parti grubundaki konuşmasında 3 kez 2019 vurgusu yaparak Bahçeli'ye cevap niteliğinde açıklamada bulundu.

Devlet Bahçeli’nin gurup toplantısında söylediği, “Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur.” sözleri Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Meclis kulisleri bir anda hareketlendi, siyasi partilerden açıklamalar peş peşe geldi.

İLK AÇIKLAMA AKP’DEN

AKP’den ilk yanıt Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, “Yetkili organlarda değerlendirilir’ açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de “Bahçeli’nin teklifini kurullar değerlendirir” dedi.

CHP: HODRİ MEYDAN

CHP Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Hodri meydan” meydan derken, seçime hazır olduklarını dile getirdi.

Tezcan, “Türkiye'nin içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtuluş yolu seçimdir. Biz her zaman seçime hazırız. Bu sefer seçim kararını tek adam koalisyonunun sözcüsü verdi. Hükümet sözcüsü belli, Bekir Bozdağ, AKP sözcüsü bellidir, Mahir Ünal ve tek adam koalisyonunun sözcüsü de Devlet Bahçeli” ifadesini kullandı. Tezcan, “Bu tek adam koalisyonunun baş aktörü ne diyor ona bakmak gerek. Onu merak ediyoruz. Türkiye'yi bu durumdan çıkaracak tek yolun seçim olduğuna inanıyoruz. Hodri meydan Türkiye'yi kurtarmaya hazırız” dedi.

İYİ PARTİ: BİZİM İÇİN HİÇ BİR SORUN YOK

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli'nin erken seçim talebine yanıt verdi.

Akşener, “Erken seçimde bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak durum yoktur. Sarayın küçük ve büyük ortağı ne karar verecek bekliyoruz. İYİ Parti için hiç bir sorun yoktur” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da seçime hazır olduklarını söyledi.

Türkkan, “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın küçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir” dedi. Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi.

ERDOĞAN: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 2019 KASIM SEÇİMLERİNDE TAMAMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili ne diyeceği en çok merak edilen isim olan Erdoğan, ‘Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek’ dedi.

Erdoğan, “Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz” dedi.

Öte yandan Erdoğan, yarın saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığında görüşeceği Devlet Bahçeli’yle bu konuyu konuşacak.

AKILLARA 2002 AÇIKLAMASI GELDİ

MHP Lideri’nin bu ‘sürpriz’ çağrısı akıllara 16 yıl önce yine Bahçeli tarafından yapılan ve AKP’nin tek başına iktidar olması ile sonuçlanan ‘erken seçim’ açıklamasını getirdi.

Merhum Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonu, 15 Temmuz 2002 günü MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından ‘erken seçim çağrısı' yapılarak bozulmuştu. Ekonomik krizin gölgesinde yapılan açıklamada Bahçeli “Siyasi hayatımızda çok hızlı gelişmelerin yaşandığı çalkantılı bir dönemden geçilmektedir. Türkiye artık dönüşü olmayan bir erken seçim sürecine girmiştir.” diyerek erken seçim için 3 Kasım 2002 tarihini işaret etmişti.

BARAJ ALTINDA KALMIŞTI

Bahçeli'nin bu ani çıkışı ile erken seçim kararı alan Meclis'teki partilerin tamamı 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken seçimlerde yüzde 10'luk barajın altında kalarak Meclis'e veda etmişlerdi. 4 Kasım 2002 günü Meclis'te sadece seçime ilk kez giren AKP ile bir önceki seçimde parlamento dışı kalan CHP yer bulabilmişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Erken seçim çağrısı yapan ve partisi baraja takılan Bahçeli de seçim gecesi yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Bahçeli partisinin bir sonraki kongresinde yeniden aday olmuş yani istifa kararını geri çekmişti.