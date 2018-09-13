Batan geminin malları bunlar…

Kocaeli’de iflas eden esnaf kapattığı işyerindeki ayakkabı ve terlikleri sokağa attı. Vatandaşlar kullanılmamış ayakkabı ve terlikleri alabilmek için birbirini ezdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki ayakkabı ve terlik satışı yapan ayakkabı dükkanı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kapandı. İş yeri sahibi, elinde kalan yüzlerce ayakkabı ve terliği köylü pazarının kurulduğu sokaktaki çöp konteyneri ve etrafına attı. VATANDAŞLAR KAPIŞTI Kullanılmamış yüzlerce terlik ve ayakkabıyı gören vatandaşlar ise konteyner içindeki ve çevresindeki ayakkabılara hücum etti. Ellerindeki poşetlere seçtikleri ayakkabı ve terlikleri dolduran vatandaşların sayısı giderek arttı. Kısa sürede alana bırakılan ayakkabılar vatandaşlar tarafından kapışıldı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.