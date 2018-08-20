Bayram tatilinin 2’nci gününde acı tablo!

Kurban Bayramı’nda uzun tatili fırsat bilen vatandaşlar, Cuma günü gün mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri gelmeye başladı.
Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00’den gece yarısına kadar Manisa’da 2, Ordu, Bursa ve Düzce’de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya'da 2'şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı'da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.
19 Ağustos Pazar günü saat 16.00'ya kadar 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 20 kişi öldü, 91 kişi de yaralandı. Kazaların meydana geldiği iller ise Manisa (2), Samsun, Konya (2), Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, Kahramanmaraş, İzmir, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova ve Sakarya oldu.
Gün gün kaza bilonçosu şöyle:
17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59): 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)
18 Ağustos Cumartesi: 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)
19 Ağustos Pazar: 20 ölü, 91 yaralı (20 kaza)