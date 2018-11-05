Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı? e-Devlet’te celp yerleri ne zaman sorgulanabilecek?

Bedelli askerlik başvuruları tamamlandı. Bedelli askerlik yapacaklar celp yerlerini merak ediyor. Peki bedelli askerlik 4. celp dönemi e-Devlet'te ne zaman açıklanacak?

21 günlük bedelli askerlik görevini yerine getirecek olanlar MSB’nin 4. celp dönemini açıklmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri ‘www.asal.msb.gov.tr’ adresinden duyurulacak. İşte bedelli askerlik celp yerleri detayları…

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu’nun 25 ve 45’inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.



BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.