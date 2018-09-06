Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet bedelli askerlik celp sorgulama sayfası…

Bedelli askerlikte 2. celp bilgileri yani askerlik yerleri açıklandı. 6 Ekim olarak belirlenen bedelli askerlik celp açıklaması bu sabah geldi. Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlik için başvuran yükümlü sayısı 474 bin 955, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı askerlik yerleri e-Devlet kapısından öğrenilebiliyor. Vatandaşların e-Devlet'e üye olması gerekiyor. TC kimlik numarası ve şifre ile nerede askerlik yapacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik yapacaklar için üç celp dönemi belirledi. Bugün ikinci celp bilgileri yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre “Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu.” Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları e-Devlet üzerinden ilan edildi. Aşağıdaki linkten bedelli askerlik yeri sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

BEDELLİ ASKERLİKTE BAŞVURU 500 BİNE YAKLAŞTI

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 474 bin 955 kişinin başvurduğu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki ikinci celp dönemine ilişkin bilgi verildi. Bedelli askerlik ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin e-devlet’ten yayımlandığına ve bedelli askerliğin ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi alacakların telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiğine değinilen açıklamada, “Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu. 2’nci celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayımlandı.” ifadelerine yer verildi.



ÜÇÜNCÜ CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak. Bedelli Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım'dan sonra duyurulacak.