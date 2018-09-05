Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi: Yarın açıklanacak!

Son dakika haberi... Bedellik askerlikte başvuru sayısı 470 bini geçti. Ödeme yapanların sayısı 120 bini geçti. 6 Ekim celbinde askere gidecek olanların listesinin ise yarın açıklanacağı duyuruldu.

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. 6 Ekim celbi yarın açıklanacak. Öte yandan bedelli askerlikle ilgili ilk celp döneminin iptal edileceği iddiaları üzerine ulaştığımız askerlik şubeleri iptal haberlerini yalanlandı.

CELP İPTALİ YOK

Bedelli askerlikten faydalanacaklar, ilk celp tarihi 15 Eylül’de silah altına alınmaları için askerlik şubelerine başvurduklarında kötü bir sürprizle karşılaştı. Belgeleri verilmeyen yükümlüler Askerlik şubelerinden e-devlet’e yönlendirdi. Yükümlülere sevk evrakları, sevk tarihlerinin merkezi olarak değiştirilmesinden dolayı askerlik şubeleri tarafından değil e-devlet üzerinden veriliyor. Belgelerini alamayan yükümlüler arasında kısa sürede ’15 Eylül celp dönemi iptal edildi’ söylentisi çıktı. Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine sozcu.com.tr’nin ulaştığı askerlik şubeleri kendilerine ilk celp döneminin iptal olduğuna dair bir kararın ulaşmadığını sevk işlemlerinin devam ettiğini belirtti.