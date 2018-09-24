Bir ay kaldı! 2018’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması…

İki yıl önce kalkan kış saati uygulamasına geçilecek mi herkes merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlana karara göre saatler geri alınacak fakat son yıllarda saatleriin geri alınacağı tarih yaklaşınca bır yıl daha uzatılarak sabit saat uygulaması (yaz saati) devam ettiriliyor.

Saatleri geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? İki yıl önce başlayan sabit saat uygulaması yani yıl boyunca gün ışığından daha fazla yaralanmak için tüm yıl yaz saati uygulaması başlatılmıştı.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI KALKTI MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00‘ten itibaren geçileceği aktarılmıştı ancak karar saatlerin ayarlanma tarihi yaklaşırken son yıllarda 1 yıl daha uzatılarak sabit saat uygulamasında kalmaya devam ediliyor.



YAZ SAATİ NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.