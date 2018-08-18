Bodrum’da trafik durdu, sahiller doldu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum yerli turist akınına uğradı. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Tatil bölgeleri dolup taşarken başta İstanbul olmak üzere büyük kentler boş kaldı.

Tatilciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum'a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

Son 5 yılın en yoğun sezonu

Verilere göre Kurban Bayramı’nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 126 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.

Tellere girişler başladı

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar otellerin yanı sıra apart ve pansiyonları da doldurdu. Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum'a giren çıkan tüm araçları kontrol ediyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor. Bodrum'a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı.

Ünlüler Bodrum’a akın etti

Gece eğlenceleriyle de meşhur olan Bodrum'da birçok ünlü isim kulüplerde sahne alacak. Gündüz beach partilerin yanı sıra gece eğlenceleri de hız kesmeyecek. Demet Akalın, Hande Yener, Funda Arar, Şevval Sam, Duman, İlhan Şeşen ve MFÖ gibi birçok ünlü isim sahneleriyle tatilcilere unutulmaz bir bayram yaşatacak.

Bayram yoğunluğuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Otelciler Birliği Derneği yönetim kurulu üyesi Alişir Şair, “Herkes Bodrum'a gelmeye başladı. Doluluk oranları yükseldi. Hatta yakınlarımız bile arıyor, ama biz turizmci olmamıza rağmen oda bulmakta zorlanıyoruz. Büyük ve nitelikli otellerin hepsi doldu. Bodrum için çok güzel bir bayram sezonu olacak. Son iki yıldan sonra iyi bir sezon yaşıyoruz. Haziran ayından itibaren Bodrum doldu, tüm turizm bölgelerinde doluluk oranı yüksek oldu. Çok güzel bir yıl geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder. Veriler değişken olabiliyor ama 2015 sezonunu yakalamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Büyük şehirler boş kaldı

9 günlük tatili fırsat bilenler soluğu tatil yörelerinde ve memleketlerinde aldı. Günler öncesinden büyük şehirlerde otobüs ve uçak biletleri tükendi. Başta İstanbul olmak üzere bir çok kent, tatil yörelerinin aksine boş kaldı. Trafik yoğunluğunun çileye dönüştüğü İstanbul yolları da bo kaldı.