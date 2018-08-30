Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bugün 30 Ağustos… Büyük Zafer’in 96.Yılı kutlu olsun

Her yıl 30 Ağustos günü kutlаnаn Zafer Bayramı, ülkemiz Türkiye’de ve Türk milleti halkı tarafından coşkulu etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki Zafer Bayramı hakkında ne kadar bilgimiz var? 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?. Türkiye ve Türk Milleti için neden bu kadar önemlidir?. Dilerseniz en başından başlayalım...

Sozcu.com.tr
android-time 07:14 30 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Bugün 30 Ağustos… Büyük Zafer’in 96.Yılı kutlu olsun
Her yıl 30 Ağustos günü kutlаnаn Zafer Bayramı, ülkemiz Türkiye’de ve Türk milleti halkı tarafından coşkulu etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki Zafer Bayramı hakkında ne kadar bilgimiz var? 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?. Türkiye ve Türk Milleti için neden bu kadar önemlidir?. Dilerseniz en başından başlayalım...

Yaşar AKSOY / sozcu.com.tr

1919 – 1922 arasında dünyaya ve ülkemize tarih sayfalarında şöyle bir bakalım.

Bir yanda galip devletlerin önderi Wilson (Amerika Devlet Başkanı), Lloyde George (İngiltere Başbakanı), Clemenso (Fansa Başbakanı), Orlando (İtalya Başbakanı) ve Venizelos (Yunanistan Başbakanı)…

Sen vatanın en güzel evladısın Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos Zaferi'nden sonra çekilmiş az bilinen bir fotoğrafı. Şu güzelliğe, şu kahramanlığa bakın hele…

Sen vatanın en güzel evladısın
Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos Zaferi'nden sonra çekilmiş az bilinen bir fotoğrafı. Şu güzelliğe, şu kahramanlığa bakın hele…

30agustosgraf1

İşte Bunlar, Yunanistan ordularını, 15 Mayıs 1919'dan sonra İzmir'den Anadolu'ya sürerek koca bir ülkeyi kan ve revan içinde bırakanlardı…

Şehirleri, kasabaları ve köyleri yaktılar, kadınları astılar ve içtiler şarapları; madenleri, buğdayı ve çiçekleri çaldılar ve de çanları, orkestraları…
Öte yanda ise mazlum bir ulusun halk savaşçıları vardı…

Büyük Zafer'in kahraman ve mübarek kadrosu 30 Ağustos Zaferi öncesinde çekilmiş bu fotoğrafta zaferin kadrosu tümüyle resmedilmiş. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'dan İsmet Paşa'ya, Kazım Karabekir Paşa'dan Refet Bele Paşa'ya kadar tüm kahraman kumandanlar sıraya dizilmiş. Rahmetle analım...

Büyük Zafer'in kahraman ve mübarek kadrosu
30 Ağustos Zaferi öncesinde çekilmiş bu fotoğrafta zaferin kadrosu tümüyle resmedilmiş. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'dan İsmet Paşa'ya, Kazım Karabekir Paşa'dan Refet Bele Paşa'ya kadar tüm kahraman kumandanlar sıraya dizilmiş. Rahmetle analım…

Hey nereye gidiyorsun, niye kaçıyorsun?.. Hesabını vermeden yurdumu paylaşmanın.. Hesabını vermeden kanını şehitlerimin… Hesabını vermeden yetimlerimin, savaş dullarımın… Hesabını vermeden yakılıp yıkılan vatanımın… Kaçmak var mı insanlığa hesap vermeden?..

Albay Reşat

Albay Reşat

30agustosgraf2

Yunan ordusu, 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Savaşı'nda yenilecek ve gerisin geriye kaçacaktı. Ulusal kurtuluşun ve devrimin parıltısı görülecekti böylece kapkaranlık ufukta..

4- Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Savaşı haritası Mavi Kuvvetler : Türk Ordusu, Kırmızı Kuvvetler : Yunan Ordusu

4- Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Savaşı haritası
Mavi Kuvvetler : Türk Ordusu, Kırmızı Kuvvetler : Yunan Ordusu

BAŞKUMANDAN SAVAŞI

30 Ağustos… 1922 yılı..

Saat 17.00'de topçu ateşiyle birlikte saatlerce yaktı kavurdu Mehmetçik'in emeği ve kanı zalim dağları, bayırları ve ovaları…

Saat 19.25'e kadar çelikten surlar dövüldü ve işte tam o dakikalarda 5.ci ve 2.ci Kafkas Tümeni ilk olarak girdi düşman mevzilerine. Elini attı zafer tacına. Sonra tüm birlikler hep beraber tacı koydular Mustafa Kemal Paşa'nın başına…

Kurtuluş sonrasında yapılan bir Kuvayı Milliye afişi

Kurtuluş sonrasında yapılan bir Kuvayı Milliye afişi

Böylece büzüldü Kızıltaş deresi, Büyük Adatepe, Allıören… Yükseldi Murat dağı, Çalköyü, Dumlupınar… Pençeleşti Vatantepe, Özgürtepe, Zafertepe… Çöktü Batı, Yunan, İstanbul, saltanat, kuvayı inzibatiye… Kükredi Doğu, Türk, Ankara, halk, kuvayi milliye…

Kanı helal olsun Mehmetçik'in. Özgürlük kanıdır 30 Ağustos'ta akan kan, unutma yurttaş. Tekrar gelen olursa, kim geldi, niçin diye sorma. Savaş vatan için, öl bayrak ve tam bağımsızlık uğruna…

DÜŞMAN KAÇIYOR

Düşman Dumlupınar'a doğru kaçmak istiyordu. 1.ci ve 2.ci Kolordu karargahları ile beş tane tümeni kıskaç içinde inliyordu. Yunan Başkumandanı Trikopis, “Dağ yollarından Çalköy'de toplanın” dedi, dağılmış ve çökmüş birliklerine.

Trikopis'in esir edilmesi Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, Emperyalizm'e ve onun kiralık Yunanistan ordularına karşı eşsiz bir halk ihtilalini yöneten Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın halkıyla birlikte yarattığı eseridir. 30 Ağustos Zaferini simgeleyen zamanında yapılmış bir kartpostal herşeyi anlatıyor; Yunan Başkumandanı Trikopis esir ediliyor.. Kartpostalda şunlar yazılı: "Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde esir alınan Yunan orduları başkomutanı Nikolaos Trikupis, kılıcını Mustafa Kemal Paşa'ya teslim ediyor..." Üst tarafta ise; "Türk'ün kuvvet ve satvetine karşı sefil ve rezil bir arzı teslimiyet." yazıyor.

Trikopis'in esir edilmesi
Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, Emperyalizm'e ve onun kiralık Yunanistan ordularına karşı eşsiz bir halk ihtilalini yöneten Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın halkıyla birlikte yarattığı eseridir. 30 Ağustos Zaferini simgeleyen zamanında yapılmış bir kartpostal herşeyi anlatıyor; Yunan Başkumandanı Trikopis esir ediliyor.. Kartpostalda şunlar yazılı: “Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde esir alınan Yunan orduları başkomutanı Nikolaos Trikupis, kılıcını Mustafa Kemal Paşa’ya teslim ediyor…” Üst tarafta ise; “Türk'ün kuvvet ve satvetine karşı sefil ve rezil bir arzı teslimiyet.” yazıyor.

Onlar gece yarısı süvari akıncıları ve ateşten baskıncılar arasında Çalköy'e ulaşmaya çabalarken, üzerlerinde bayraklaşmış hırkaları ve güneşi taşıyan fırkaları ile küçük Asya'nın savaşçıları zelzeleden beter haykırışlarla adım adım yaklaştılar zafere.

Kağnı seslerine karışmış memleket türküleri dillerinde, hesabını almak için Türk'ün hepsinin yürekleri tetiklerinde. Kim miydi onlar?

Atalar, Atatürk'ü kutluyor 30 Ağustos Zaferi'nden sonra yapılan bir görsel tasvirde, Mustafa Kemal Paşa, yanında İsmet ve Fevzi Paşalar olduğu halde büyük zaferden sonra, Selimiye Camii önünde, Sultan Alpaslan, Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından karşılanıyor.

Atalar, Atatürk'ü kutluyor
30 Ağustos Zaferi'nden sonra yapılan bir görsel tasvirde, Mustafa Kemal Paşa, yanında İsmet ve Fevzi Paşalar olduğu halde büyük zaferden sonra, Selimiye Camii önünde, Sultan Alpaslan, Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından karşılanıyor.

Mazlum bir ulusun direnişçisi, çetecisi, seymeni, dadaşı, subayı, neferi, kadını, mermisi, kılıncı, hançeri, yumruğu ve yüreği idiler… Dağdan taştan ormandan çayır ve çimenden taşıp gelen kuvayı milliyesiydiler…

Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı, “vatan ve namus” uğruna erkekçe dövüşerek kazanmışlardı.

30agustosgraf730agustosgraf6 30agustosgraf4
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar