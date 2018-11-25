Çarpıcı 25 Kasım anketi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle kadınların yoksulluğa,güvencesizliğe ve şiddete karşı görüşlerini araştırdı. Anket göre, kadınların yüzde 69'u çalışırken kendini güvende hissetmezken, eğitimci kadınların yüzde 77'si, idare tarafından baskı, kontrol, mobbinge maruz kaldığını belirtti.

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği 9-10 Kasım 2018 tarihinde KESK Kadın Meclisi’nin düzenlediği “Kadın Emeği ve İstihdam Çalıştayı” hazırlık çalışmaları kapsamında 500 eğitim emekçisi ve eğitim kurumlarında çalışan kadınla anket çalışması yaptı.

”YÜZDE 69 ÇALIŞIRKEN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR”

Araştırma sonuçlarına göre; çalışan kadınların yüzde 82’si, kamu personel rejiminde yaşanan dönüşüme dair (performansa göre ücretlendirme, güvencesiz, kadrosuz, esnek çalışma vb.) olumsuz fikirlere sahip olduğunu belirtirken, yüzde 69’u çalışırken kendini güvende hissetmediğini söylüyor.

”VELİLERDEN BASKI GÖRÜYORUZ”

Çalışırken mesleği ile ilgili olmayan ve kişisel alana giren konularda (Ayrımcılık, baskı, sözlü ya da yazılı tehdit, motivasyonun kırılmaya çalışılması vb.) müdahaleye maruz kaldığını söyleyen eğitimci kadınların yüzde 77’si, idare tarafından baskı, kontrol, mobbinge maruz kaldığını yüzde 23’ü ise bu baskıyı velilerden gördüğünü belirtiyor.

”CİNSİYET AYRIMCILIĞINA UĞRUYORUZ”

İş hayatlarında torpil, stres, geleceğini güvende hissetmeme, yıpranma, kadınların erkek hegemonyası ile başa çıkmak zorunda kalması, idarecilerin siyasi tercihlere göre davranması, öğretmene şiddet, mobbing, kreş sorunu, kutuplaştırma gibi sorunlar yaşadığını söyleyen eğitimci kadınların yüzde 32’si cinsiyet ayrımcılığına uğradığını söylüyor.

”ALDIĞIMIZ ÜCRET YETERSİZ”

Yüzde 92’si aldığı ücreti yeterli bulmazken, mesleğe dair beklentileri ise; yüzde 36’sının kadro almak, yüzde 21’inin emekli olmak, yüzde 12’sinin ise terfi almak.