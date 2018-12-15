CHP’li meclis üyesinin ormana villa projesine CHP dava açıyor

İstanbul Beykoz’da Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanları’na yapılması planlanan 553 villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının iptali için CHP dava açacağını duyurdu. Tepki çeken villa projesinin yapılacağı özel ormanların sahibinin CHP’li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ve İBB şirketi KİPTAŞ olması dikkat çekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, İstanbul Beykoz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik özel orman alanına 481 milyon lira yatırım bedeliyle 553 adet villa yapılmasını öngören proje için 2 hafta önce verdiği “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararının ardından dün projenin imar planları askıya çıkarıldı. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği villa projesinin, CHP'li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ile İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın sahibi olduğu Beykoz'daki özel orman alanına yapılması planlanıyor.

Merter ailesi ve KİPTAŞ'ın Özyazıcı İnşaat ile arasında “Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” bulunuyor. Özyazıcı İnşaat'ın sahibi Ahmet Özyazıcı. Özyazıcı projenin yüklenicisi olan ZRS İnşaat'ın da yönetim kurulu başkanı yardımcısı. ZRS İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı ise Turkuvaz Medya Grubu'nun da Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu.

HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Tepkiyle karşılanan bu projeyle ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, planın iptali için dava açacaklarını belirterek “Bakanlık, Beykoz'da en az 5 bin ağacın katledilip yerine beton dökülmesine onay vermiş durumda. Tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacak; Beykoz'da yapılmak istenen bu doğa katliamını durduracağız” dedi.

İBB'nin Ağustos ayında açıkladığı verilere göre İstanbul'da otoyol kenarları, kavşaklardaki boşluklar dahil olmak üzere kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5.9 metrekare olduğunu hatırlatan Kaftancıoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre bu rakamın en az 15 metrekare olması gerektiğini vurguladı. Kaftancıoğlu “ Gelin görün ki aynı bakanlık bugün Beykoz'da en az 5 bin ağacın katledilip yerine beton dökülmesine onay vermiş durumda. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu?” diye sordu.

“GİDERAYAK NE ÇALARSAK O KAR ANLAYIŞINA KARŞIYIZ”

Kaftancıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu yağmacı, talancı ihanet şebekesinin saltanatının sona ermesine 3 aydan daha kısa bir süre kaldı. Giderayak ne kadar çalsak, ne kadar çok rantı cebimize indirsek kârdır diye düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz hukuku ayaklar altına alarak, mahkeme süreçlerini tanımadan imar planı yayımlanan Bakanlıkla da buna göz yuman yerel yönetim anlayışıyla da son ana kadar mücadele edeceğiz. Projeyle ilgili açtığımız 2 dava halen görülmeye devam ederken imar planlarının yayımlanması kabul edilemez.”

2 DAVA AÇILDI

CHP'nin bugüne kadar projeyle ilgili açtığı 2 farklı dava bulunuyor ve bu davaların mahkeme süreçleri halen devam ediyor. Davalardan biri villa projesi için verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı CHP'li İBB Meclis üyeleri tarafından açıldı. İkinci dava da CHP İBB meclis üyeleri tarafından özel ormanı imara açmak için doğal sit statüsünün düşürülmesine karşı kasım 2018'de açıldı.