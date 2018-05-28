Demirtaş ‘uğra’ dedi İnce ailesine gidecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret edecek. İnce, bir süre önce Edirne Cezaevinde Demirtaş ile görüşmüştü.

Demirtaş İnce’ye, ”Diyarbakır’a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle” dedi. İnce de bu sözü tutarak Diyarbakır mitingi sonrası eşi Ülkü İnce ile birlikte, Başak Demirtaş ve çocuklarını evinde ziyaret edecek.

Daha önce Demirtaş'ın memleketi Hakkari'ye de giderek selam götüren İnce, vatandaşların “Selo başkana özgürlük” sloganları atması üzerine, “Birinin elini bağlayarak güreş olur mu? Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Ben öyle adaletsizlik istemem. 2002’de Erdoğan milletvekili olamadı anayasayı değiştirdik milletvekili olsun diye” demişti.

İnce ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ilginç bir detayı da açıklamıştı. Demirtaş'ın ‘Ben hapisteyim, bütün adaylar da birer hafta yatsın' önerisini görüşmede ilettiğini belirten İnce, Erdoğan'ın ‘Ben sıramı savdım' diye karşılık verdiğini söyledi. İnce'nin Başak Demirtaş'a yapacağı ziyaretin 11 Haziran'daki Diyarbakır mitingi sonrası olması bekleniyor.