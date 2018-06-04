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Deniz Baykal tekrar GATA’ya getirildi

Sağlık Bakanlığı, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı.

android-time 15:56 4 Haziran 2018
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Deniz Baykal tekrar GATA’ya getirildi
Sağlık Bakanlığı, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiştir. Çekilen MR ve CT sonuçları ile yapılan tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmamıştır. Yakın gözlem amacıyla palyatif servise yatışı yapılmış olup tedavisi devam etmektedir. Baykal’ın bilinci şu an açık, genel sağlık durumu iyidir.”

İHA

Son güncelleme: android-time 15:5704.06.2018
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