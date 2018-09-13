Devlet Bahçeli’den sert İdlib açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli "İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır" dedi. Bahçeli mesajında "Bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar, ayranımızı daha fazla kabartmasınlar, sırtımıza kurban kesmeye kalkmasınlar, sabrımızı yanlışa yormasınlar, sağ duyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar, sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları ifade etti:

“Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz.”

“Türkiye’yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir.”

“İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır.”

“Bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar, ayranımızı daha fazla kabartmasınlar, sırtımıza kurban kesmeye kalkmasınlar, sabrımızı yanlışa yormasınlar, sağ duyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar, sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar.”

“İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye’nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır.”

(Yusuf Nazik’in yakalanması) Reyhanlı’da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir.” AA