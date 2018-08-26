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Diyarbakır’dan aldığı 15 ‘İstanbul’ yolcusunu Siverek’te indirdi

Diyarbakır'da, İstanbul'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi.

android-time 08:02 26 Ağustos 2018
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Diyarbakır'da, İstanbul'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, bir firmadan İstanbul’a gitmek üzere bilet alıp, gece saatlerinde seyahate başlayanlar, klimanın çalışmadığını fark edince otobüsün sürücüsünü uyardı. İddiaya göre sürücü, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine vardığında kendisiyle klima nedeniyle tartışan aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcuyu otobüsten indirip, yoluna devam etti.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Uyarıları dikkate almayan sürücünün 86 kilometrelik Diyarbakır ile Siverek arasındaki yolu 2 saatte geldiğini iddia eden yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yeniden Diyarbakır’a dönmek için yakınlarını aradıklarını belirten yolcular, otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını ifade etti.

DHA

Son güncelleme: android-time 08:4326.08.2018
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