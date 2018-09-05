e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı: 6 Ekim celp listesi açıklanıyor!

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bedelli Askerlik Hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357.350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61.843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştı. 6 Ekim celp listesi yarın Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranına haberimizden erişebilirsiniz.

Bedelli askerlik için binlerce kişi başvuru yapmıştı. Bu nedenle üç celp dönemi planlandı. 6 Ekim celp listesi ise yarın Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Eğitimlerin; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanıyor.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA

ÜÇÜNCÜ CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim’de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak. Bedelli Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım’dan sonra duyurulacak.