Ege Üniversitesi’nde skandal görüntüler!

Geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan protesto sonrası Ege Üniversitesi'nin mezuniyet törenine ait ''pes" dedirten görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler, herhangi bir protesto girişimine karşı tören öncesi araştırma görevlileri tarafından arandı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki mezuniyet törenine damga vuran protesto sonrası Ege Üniversitesi’nden skandal görüntüler geldi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin mezuniyet töreni öncesi cübbelerini giyen öğrenciler, olası bir protesto girişimine karşı, törenin yapılacağı salona girmeden önce araştırma görevlileri tarafından arandılar.

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Ege Üniversitesi öğrencileri sosyal medya platformu Facebook hesapları üzerinden yaşanan uygulamaya sert tepki gösterdi.

“SAYGI DA DUYMUYORUZ”

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları ise yaptıkları yazılı açıklamada, “Bizi, akademisyenlerini ve üniversitemizi utanç verici duruma düşürdüğü için eleştirel bir pankart görmeye dahi tahammül edemeyen, sansürcü ve baskıcı zihniyetin timsali Ege Üniversitesi Rektörü'nü kınıyor, saygı da duymuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ege Üniversitesi mezunlarının kamuoyuna yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 diploma töreninde; cübbelerini giyen öğrenciler, törenin yapılacağı salona giriş yapmadan önce, araştırma görevlileri tarafından herhangi bir politik protesto girişimine karşı aranmıştır.

Bizler; özgür sinemacılar, özgür gazeteciler, özgür reklamcılar ve özgür iletişimciler olarak, yapılan bu uygulamayı her birimize yapılmış bir hakaret olarak algılıyoruz.

Bizlere okul sıralarında öğretilenler ışığında, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin diplomalı mezunları olarak, bu hareketi reddediyor ve kınıyoruz.

Akıbeti bir dekanın, bir rektörün iki dudağının arasında olan araştırma görevlisi arkadaşlarımız ile bize toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmenin önemini anlatarak ‘dik durmayı' öğreten hocalarımıza bir şey söylemek yerine kendilerini vicdanlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

Bizi, akademisyenlerini ve üniversitemizi utanç verici duruma düşürdüğü için eleştirel bir pankart görmeye dahi tahammül edemeyen, sansürcü ve baskıcı zihniyetin timsali Ege Üniversitesi Rektörü'nü kınıyor, saygı da duymuyoruz.

Saygılarımızla,

İMZA

Yeşim Yavuzer, Efe Yelbuğa, M Coşkun Tamer, Emek Özkan, Alican Özkeskin, Denizcan Sarı, Mustafa Sayın, Gökhan Sevim, Batuhan Soysal, Anıl Karaca, Berkay Erden, Dilara Eskitoğlu, Erman Uzun, Demet Taşkafa, Mehmet İşler, Onur Deniz, Yağız Barut, Ürgen Tepe.”