Erdoğan milli savunma sistemi SİPER’in müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde, TÜBİTAK Sage Harp Başlığı Raylı Sistem testi ve Pulat Tahrip Sistemi ve Milli Lazer Silahı'nın etkinlik testi gerçekleştirildi. Erdoğan burada milli savunma sisteminin müjdesini verdi ve ismini açıkladı: SİPER.

Erdoğan şunları kaydetti;

“Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor.

Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız.

Son yıllarda Türkiye’ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz.

Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ’lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır.

Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum.

Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmamız için tüm alanlarda yerli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yerli, milli… Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur.

HA’ları da SİHA’larımızı da ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 2019’un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi.

Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için bilim insanlarımızın, uzmanlarımızın yurda dönüşünü çeşitli programlarla teşvik ediyoruz.”

Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum.

Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanlar tanınmalıdır.”

Erdoğan, açılış töreni öncesi TÜBİTAK SAGE tarafından F-35 savaş uçakları için tasarlanan yerli ve milli mühimmatların sergilendiği alanı gezdi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de katıldı.

AA