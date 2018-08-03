Gaziantep’te, Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde uzun yıllardır çöplerin biriktirildiği bir evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı. Kötü kokuların çevreye yayılması ve vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkarttı, evi baştan aşağı temizledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Evde Yaşama Destek Birimi (SARMER), Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde uzun yıllardır çöplerin atılmadığı evi tahliye etti. Kötü kokuların çevreye yayılması üzerine harekete geçen belediye ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkarttı, evi baştan aşağı temizledi, yeni bir hayatın kapısını araladı.

ÇÖPLERİN BOŞALTILMASI VE TEMİZLİK 3 GÜN SÜRDÜ

İhbar üzerine mahalleye giden Büyükşehir sosyal inceleme ekipleri, menenjit hastası 39 yaşındaki ortopedik engelli Derya Kaya, eşi ve 2 çocuğuyla çöp ev haline gelen evde yaşadığını tespit etti. İlçe belediye ekiplerinin iş birliğinde, evde bulunan atık giysi, bozuk çürümüş elektronikler, kırık kanepe, kullanılmaz haldeki mutfak gereçleri ve kirli plastik geri dönüşüm eşyaları dışarıya çıkartıldı.

Evde yaşama destek ekibi, 3 gün boyunca süren yenileme çalışması sonunda, çöplerin tahliyesi, boya badana, ilaçlama, bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptı.

AİLENİN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

SARMER birimi tarafından yapılan inceleme doğrultusunda eşya ihtiyaçları tespit edildi, eşyaların giderilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Periyodik olarak ayda bir temizlik hizmeti verilecek evde sağlıklı bir ortama kavuşan Kaya ailesi, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.