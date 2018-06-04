Gaziantepspor Başkanı’ndan Akşener’e skandal tehdit!

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Başkanı Hasan Şahin, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit etti. Partili kadınlar, Şahin'in tehdidini protesto etmek üzere saat 16:00'da kulüp binası önünde toplandı

Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar il il gezerek yaptıkları mitinglerle seçmenleriyle buluşuyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , bu kapsamda ziyaret ettiği Gaziantep’te skandal bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştı.

2 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda binlerce vatandaşla bir araya gelen Akşener’in yolu, büyükşehir belediyesine ait çöp kamyonları ile kesilmişti.Akşener, daha sonra programına Osmaniye’den devam ederken, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin skandal bir açıklama yapmıştı.Şimdi de mitinginde vatandaşların uzattığı Gaziantepspor atkısını takan Akşener, Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin tarafından tehdit edildi.

TFF 1. Lig’i son sırada tamamlayan Gaziantepspor TFF 2. Lig’e düşerken Şahin 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Hasan Şahin , kulübün yeni başkanı olmuştu. Twitter hesabından skandal bir paylaşım yapan Şahin, “Gaziantep atkısını herkes takabilir teröristler hariç. fetöcü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim” ifadelerini kullandı.Şahin’in skandal paylaşımına kısa sürede binlerce tepki yorumu gelirken, paylaşım sosyal medyada da büyük tepki uyandırdı.

KADINLAR HASAN ŞAHİN’İ PROTESTOYA GİTTİ!

Meral Akşener’e hakaret eden Gaziantep Kulübü Başkanı Hasan Şahin’i protesto etmek üzere, İYİ Partili kadınlar, dün saat 16:00’da kulüp binası önüne tülbent bıraktı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

Gaziantep eski Milletvekili Olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin ‘in tweetine “427 takipçisi olan ve adam taklidi yapan onu da iyi yapamayan bu kişi Sayın Akşener’e fetöcü terörist demiş.Zavallı terbiyesiz yaratık sana söylenecek her laf israf olur.” mesajı ile tepki gösterdi.