‘Gizemli görüntülerdeki cisimler UFO’

İstanbul'da çekilen ve sozcu.com.tr'de yayınlanan gizemli görüntüler üzerinde inceleme yapan Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi görüntülerdeki ışıklı cisimlerin bilinen hiç bir teknolojiye uymadığını açıkladı. Sirius tarafından yapılan açıklamada "Yapılan her türlü teknik ve bilimsel analizler sonucunda, videoya alınan ışıklı cisimlerin 'Tanımlanamayan Uçan Cisimler/UFO' oldukları sonucuna varmış bulunmaktayız…" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Acıbadem semalarında geçtiğimiz perşembe çekilen ve sozcu.com.tr’de yayınlanan görüntüler UFO söylentilerini gündeme getirmişti. Birçok haber kuruluşunun da sozcu.com.tr’den alarak haberleştirdiği görüntüleri Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi analiz etti. Orijinal görüntüleri ulaştırdığımız Sirius tarafından yapılan analizde “Yapılan her türlü teknik ve bilimsel analizler sonucunda, videoya alınan ışıklı cisimlerin “Tanımlanamayan Uçan Cisimler/UFO” oldukları sonucuna varmış bulunmaktayız…” ifadelerine yer verildi.

Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Acıbadem Kadıköy bölgesinde birçok vatandaşımız tarafından gözlemlenen ve orijinal görüntüleri sozcu.com.tr tarafından kurumumuza ulaştırılan video üzerinde yapılan detaylı analiz ve tetkikler sonucu;

BİLİNEN HİÇ BİR TEKNOLOJİYE UYMUYOR

Bahsi geçen video üzerinde özel filtre analizi ve programlarla yapılan piksel, gölge, ışık, kontrast, negatif… vb. incelemede, değerlerin kare kare detaylı olarak incelenmesi ve analizi sonucu, videoya alınan ışıklı cisimlerin kesinlikle montaj olmadığı ve videoda hiçbir oynama ve efekt yapılmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca bahsi geçen videodaki ışıklı cisimlerin gökyüzünde aniden ortaya çıkmaları ve bir anda belirmeleri, formları, yapıları, manevraları, yaydığı yoğun ve parlak ışıkları, hiç bir ses çıkartmamaları ve yer çekimini etkisiz kılacak biçimde havada önce birkaç saniye asılı durup, daha sonra önce yatay ve sonrada değişik yönlere hareket etmeleri hiçbir şekilde bilinen konvansiyonel araçlarla ve teknolojilerle uyuşmamaktadır.

DOĞA OLAYI DEĞİL

Görüntüleri, özel filtre programlarında büyüterek yaptığımız histogram ve piksel incelemelerde cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçtığı tespit edilmiştir. Gündüz filme alınan cisimlerin yakınlığı ve yoğun parlak ışıkları, ölçümlerimize göre bu cisimlerin atmosferimiz içinde 4 ila 6 km arası yükseklikte seyrettiklerini ve hareket ettiklerini göstermektedir.

Yapılan spektral analizde de cisimlerin yaydığı ışık hüzmesi spectral fotometre ile ölçülerek, ışıkla ilgili temel büyüklükleri, ışık şiddeti, yoğunluğu ve akısı, aydınlanma şiddeti, fotografik uyarım ve parıltı gibi fotometrik değerlerinin çok yüksek, yoğun ve parlak olduğu tespit edilmiş ve cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçarak hareket ettikleri saptanmıştır.

Bu cisimlerin gösterdiği karakteristik özellikler, cisimlerin atmosferik bir fenomen ya da doğa olayı olmadığını, aynı zamanda optik bir hava olayı veya iridyum uydusu yansıması olmadığını açıkça göstermektedir.

Yine analizlerden vardığımız sonuca göre, bu cisimler ateş topu, deprem ışığı gibi iyonize olmuş elektrik yüklü birtakım partiküllerin yarattığı bir plazma oluşumu yani ateş topu kesinlikle değildir. Çünkü eğer böyle olsaydı, söz konusu ışıklı cisimler havada 3-4 dakika süreyle gözlemlenemezlerdi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ CİSİMLER UFO

Videoda görülen ışıklı cisimlerin kesinlikle çin feneri, kuş, leke, ışıklı balon, meteroloji balonu, dron, iha, işaret fişeği, uydu, meteor, venüs, uzay istasyonu, ateş topu, ışık yansıması, atmosferik fenomen veya yanılsama gibi açıklanabilir doğal fenomenler olmadığı kesinlik kazanmıştır.

Cisimler 1 saat süre içinde 10-15 dakika aralıklarla ortaya çıkmış ve bazen üç ve dört , bazen ise 6-7 ışıklı cisim olarak biranda ortaya çıkarak sessiz bir şekilde yoğun ışıklar saçarak hareket etmişler ve bölgede bulunan birçok vatandaşımız tarafından da gözlemlenmişlerdir… Yapılan her türlü teknik ve bilimsel analizler sonucunda, videoya alınan ışıklı cisimlerin “Tanımlanamayan Uçan Cisimler/UFO” oldukları sonucuna varmış bulunmaktayız.

UFO NEDİR?

UFO İngilizce “Unidentified Flying Object” yani Tanımlanamayan Uçan Nesne anlamına gelir. UFO, bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne olarak da tanımlanır. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü veya seslerden ibarettir. UFO’larla ilgili kayıt ve iddiaları inceleyen kişilere ufolog, bu uğraşa ise ufoloji adı verilir. Daha öncesinde de UFO gözlemleri yapılmış olmakla birlikte, gözlem raporları 1950'li yıllardan itibaren, özellikle ABD'de büyük bir artış göstermiştir. Bu yıllardan itibaren günümüze kadar on binlerce UFO iddiası kaydedilmiştir. (Wikipedia)