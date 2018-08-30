Göndere çekili Türk bayrağı nihayet değişti

Türkiye'deki en büyük göndere çekili dalgalanan Türk bayrağı unvanına sahip Türk bayrağındaki tahribat, haberin sozcu.com.tr'de yayınlanmasından sonra şirket yönetimi tarafından giderildi. Dev bayrak şirket yönetimi tarafından yenisiyle değiştirildi.

Samsun’un Havza İlçesi’nde bir dinlenme tesisi tarafından üç yıl önce yaptırılan ve direk yüksekliği 120 metre olan 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağında rüzgar ve doğal sebeplerden ötürü tahribat meydana geldi. Bayrağın görüntüsü Güneydoğu’da görev yapan bir komutan tarafından çekildi ve sozcu.com.tr’ye ulaştı. sozcu.com.tr’nin manşetten yayınladığı haber kısa sürede tıklama rekoru kırdı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye açıklama yapan şirket yöneticisi bayrağı rutin bir şekilde değiştirdiklerini ancak bunun zor bir işlem olduğunu belirterek tahrip olan bayrağın yerine yeni bayrağın göndere çekildiğini belirtti. Yetkili bayrağın değiştirme işlemi sırasında kara yolunun jandarma gözetiminde geçici olarak trafiğe kapatıldığını ve yüzlerce kiloluk bayrağın indirilerek yenisinin çekildiğini belirtti ve ayrıca yeni bayrağın havadan drone ile çekilen görüntülerini de paylaştı.