Hafta sonuna kadar sürecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu verileri

Meteoreoloji Genel Müdürlüğü'nden gelen haberlere göre tüm yurt hafta sonuna kadar bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. İşte Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarıları ve 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumuna dair son tahminleri yayınladı. Alınan son dakika verilerine göre tüm yurtta etkili olacak yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki hafta boyunca özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK, SICAKLIKLAR DEĞİŞMEYECEK

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir’in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi’nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ’DEN SON UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir’in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi’nde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalma, çamur yağması, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.