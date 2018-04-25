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Havalar ısınıyor ama yerel sağanaklara dikkat! İşte Meteoroloji’den hava durumu tahminleri…

Ilık geçen kışın ardından hava sıcaklıkları baharla birlikte hızla yükselmeye başladı. Dün İstanbul'da 30 dereceye ulaşan sıcaklıklar bugün de 27 derece dolaylarında seyredecek. Meteoroloji'den gelen son hava durumu haberlerine göre sağanak bazı bölgeleri etkileyecek. İşte en son hava durumu gelişmeleri...

android-time 09:23 25 Nisan 2018
Haberler Gündem
Havalar ısınıyor ama yerel sağanaklara dikkat! İşte Meteoroloji’den hava durumu tahminleri…
Ilık geçen kışın ardından hava sıcaklıkları baharla birlikte hızla yükselmeye başladı. Dün İstanbul'da 30 dereceye ulaşan sıcaklıklar bugün de 27 derece dolaylarında seyredecek. Meteoroloji'den gelen son hava durumu haberlerine göre sağanak bazı bölgeleri etkileyecek. İşte en son hava durumu gelişmeleri...

Türkiye soğuk günler yaşamadan koca bir seneyi geçirdi. İlkbaharın gelmesiyle hava yaza döndü birçok şehirde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkarken mevsim normallerinin çok daha üzerinde hissedildi.

METOROLOJİ SAĞANAKLAR KONUSUNDA UYARDI

Tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

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