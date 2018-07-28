Hayvanları yine unuttular

Hayvan dostları, 24 Haziran öncesi “Hayvan sevmeyene oy yok” dedi. Cumhurbaşkanı ve vekil adayları ‘Hayvana şiddete ağır ceza getireceğiz’ sözü verdi. Seçim bitti, sözler unutuldu. Beklenen yasa çıkmadı.

Sercan MERİÇ, Seda CENGİR



Sakarya'da dört patisi de kesilmiş halde bulunan bir yavru köpek Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Köpek kurtarılamadı. Yürek sızlatan olay milyonları harekete geçirdi. 24 Haziran seçimleri öncesi Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu öncülüğünde “Hayvan sevmeyene oy yok” kampanyası başlatıldı. Kampanyada, vekil ve cumhurbaşkanı adaylarından taahhütname alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayvanları koruma yasasını çıkarma sözü verdi.

UMUTLAR EKİME KALDI

Seçim bitince ise verilen sözler, taahhütler unutuldu. Hayvanlara karşı işlenen suçlar için ağır cezalar içeren yasa tasarısı Meclis tatile girince ekime kaldı. Ancak hayvana şiddet haberleri Türkiye gündeminden düşmüyor. Dün Muğla, Van ve Adana'dan gelen haberler de bunun örneği. Hayvan hakları için mücadele eden dernekler ise iktidara seslendi: Bu vahşete son vermek için acele edin.

ANKARA’YA GETİRİLEN EN MASUM TALEP

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, 15 yıldır hayvanlarla ilgili çıkmasını istedikleri yasayı beklediklerini söyleyerek, şöyle dedi:

“Siyasilerin samimi olduğunu düşünmüyoruz. Bu yasayı 15 yıldır bekliyoruz. 15 yıldır hükümetler, muhalefetler, milletvekilleri de değişti. Hepsi bu sözleri verdiler. Geçtiğimiz seçim döneminde de hayvanlarla ilgili sözler verildi. Fayton atlarının Adalardan kaldırılacağını da söylediler. Ama bir gelişme olmadı. Bunların seçim yatırımı olduğunu, ağzımıza bir parmak bal çalındığını düşünüyoruz. Yasayı hazırlamak zor değil. HAYTAP olarak biz zaten bir yasa hazırladık ve onlara verdik. Zira, kendileri de hazırlamıyorlar. Bir şey hazırlayacaklarsa bile hazırlayacakları yasanın yaptırımlarının ağır olmayacağını düşünüyoruz. Hala şiddet ve istismarda bulunanlar tutuklanamayacak. Yunus parkları, hayvanat bahçeleri, sirkler kaldırılmayacak. Petshoplar yasaklanmayacak. Yapacakları sadece göz boyama olacak. Şimdi meclis yeniden tatile girdi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin gündemi değişecektir, hayvanlara sıra gelmeyecektir. İsteseler bir gecede bunu çözebilirler. Çok da umutsuz değiliz ama karşımızda hayvan dostlarımıza bizim kadar sahip çıkan siyasiler göremiyoruz. Hayvanlar önemli gelmiyor ona. Bizi de marjinal olarak görüyorlar. Biz aslında hayvanlarla birlikte, çocuğun, kadınların ve engellilerin hakkını da koruyoruz. Hayvana yönelik şiddet daha sonra da çocuklara ve kadınlara yöneliyor. Şiddet olayları bu kadar gündemdeyken hala hayvanlara bir yasayı çok görüyorlar. Hayvanların hakları yok. Devletin kurumları toplumdaki en zayıf halkayı korumaları gerekiyor. Ankara’nın önüne getirilmiş en masum talep bu aslında. Bir çıkarımız yok, yakınımıza iş istemiyoruz, vekillik istemiyoruz.”

Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

Muğla Seydikemer'de Ramazan D. (55), aracının arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından gözyaşlarıyla kaydedildi. Görüntüler büyük infial yarattı. Ramazan D., önceki gece gözaltına alındı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu ve nasıl düştüğünü görmediğini söyleyen Ramazan D., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ramazan D.'ye ayrıca 4 bin 252 lira para cezası kesildi. Öte yandan olayda yaralanan köpek, Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavi altına alındı. Köpeğin hayati tehlikesi olmadığını belirten veteriner Emre Kangal, “Köpek dirençli olduğu için hayatta kalmayı başarmış. Tedavi sonrası sahiplendireceğiz” dedi. Sedat ÜNAL (DHA)

Köpeği çuvalla çöpe attılar!

Dehşet veren şiddet haberi Van'dan geldi. Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinde çuvala konulup, telle bağlanan bir köpek buldu. Köpek, ekipler tarafından belediyenin hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin işkence gördüğü anlaşıldı.

Hapis cezasında alt sınır 3 yıl olmalıdır

Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Kurucusu Onursal Başkanı Şebnem Aslan, 2004 yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun yetersiz kaldığını belirterek siyasilerin acil olarak harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Aslan şöyle dedi: “Herkes bu insanlık dışı bu suçları işleyenlere hapis cezası verilmesini istiyor. Sapanca'da patileri kesilen yavru köpekle ilgili soruşturmanın durdurulmasını kınıyoruz. Şu anda CHP ve MHP'nin bir yasa taslağı hazırlığında olduğunu biliyoruz. Kendileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Hayvana şiddette hapis cezasının alt sınırı 3 yıl olmalı. İşin mutfağında, sokaklarda olan ve çözümleri üretebilen STK'ların görüşleri dikkate alınmadan hazırlanan yasa tasarıları, protestolar sonucu hep geri çekildi. Yetkililerin; STK'lar başta olmak üzere, baroların hayvan hakları komisyonları, akademisyenler ve odalarla görüşerek gereken çalışmayı yapmaları gerekiyor.”